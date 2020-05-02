"الصحة" تكشف عن عدد فحوص "كورونا": 339 ألف فحص حتى الآن
كشفت وزارة الصحة عن عدد الفحوص التي أجريت لفيروس "كورونا" حتى الآن، مبينةً أنها أجرت 339775 فحصاً.
وأضافت الوزارة المعلومة ضمن إحصائيات الموقع المخصص لرصد وتسجيل إحصائيات ومستجدات فيروس "كورونا" في المملكة.
يشار إلى أن إجمالي الحالات المسجلة بالمملكة بلغ 25459 حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة الحالية 21518 حالة، وتعافت 3765 حالة.
فيروس كورونا الجديد
وزارة الصحة
"الصحة" تكشف عن عدد فحوص "كورونا": 339 ألف فحص حتى الآن
عبدالله البرقاوي
سبق
2020-05-02
كشفت وزارة الصحة عن عدد الفحوص التي أجريت لفيروس "كورونا" حتى الآن، مبينةً أنها أجرت 339775 فحصاً.
وأضافت الوزارة المعلومة ضمن إحصائيات الموقع المخصص لرصد وتسجيل إحصائيات ومستجدات فيروس "كورونا" في المملكة.
يشار إلى أن إجمالي الحالات المسجلة بالمملكة بلغ 25459 حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة الحالية 21518 حالة، وتعافت 3765 حالة.
02 مايو 2020 - 9 رمضان 1441
03:54 PM
اخر تعديل
02 مايو 2020 - 9 رمضان 1441
10:58 PM
"الصحة" تكشف عن عدد فحوص "كورونا": 339 ألف فحص حتى الآن
كشفت وزارة الصحة عن عدد الفحوص التي أجريت لفيروس "كورونا" حتى الآن، مبينةً أنها أجرت 339775 فحصاً.
وأضافت الوزارة المعلومة ضمن إحصائيات الموقع المخصص لرصد وتسجيل إحصائيات ومستجدات فيروس "كورونا" في المملكة.
يشار إلى أن إجمالي الحالات المسجلة بالمملكة بلغ 25459 حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة الحالية 21518 حالة، وتعافت 3765 حالة.