"الصحة" تكشف عن عدد فحوص "كورونا": 339 ألف فحص حتى الآن

كشفت وزارة الصحة عن عدد الفحوص التي أجريت لفيروس "كورونا" حتى الآن، مبينةً أنها أجرت 339775 فحصاً.

وأضافت الوزارة المعلومة ضمن إحصائيات الموقع المخصص لرصد وتسجيل إحصائيات ومستجدات فيروس "كورونا" في المملكة.

يشار إلى أن إجمالي الحالات المسجلة بالمملكة بلغ 25459 حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة الحالية 21518 حالة، وتعافت 3765 حالة.