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"تأكد".. تطبيق للتحقق من صحة معلومات "بطاقة كفاءة الطاقة"

يقدّم الفائدة لمستخدمي الأجهزة الكهربائية والمركبات والإطارات

يسهم تطبيق "تأكد" الذي طورته الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، بالتعاون مع المركز السعودي لكفاءة الطاقة، في التحقق من معلومات "بطاقة كفاءة الطاقة" للأجهزة الكهربائية والمركبات والإطارات.

وتكمن الفكرة الرئيسة في البرنامج في مساعدة المستهلك في التحقق من صحة بيانات بطاقات كفاءة الطاقة على الأجهزة الكهربائية وبطاقة اقتصاد الوقود للسيارات والإطارات والإنارة، إضافة إلى علامة الجودة.

ويمكن للمستهلك عند فتح البرنامج مسح بطاقة كفاءة الطاقة المراد التأكد منها باستخدام قارئ رمز الاستجابة السريع "QR" لمقارنة البيانات الظاهرة على التطبيق مع الموجودة على الملصق واستعراض مفصل عن مكونات ملصق بطاقة كفاءة الطاقة، مع إمكانية استخدام خاصية الإبلاغ آلياً الذي ينقل المستخدم إلى تطبيق وزارة التجارة والصناعة "بلاغ تجاري" في حال عدم مطابقة بيانات الملصق مع البيانات التي تظهر من تطبيق "تأكد".

وهناك خاصية لتقديم بلاغ لهيئة المواصفات للإبلاغ عن أي مخالفات لترخيص استخدام علامة الجودة للمنتجات.

ويهدف التطبيق إلى تفعيل وتنشيط الدور الرقابي للمستهلك المحور الأساس في رصد تجاوزات المنتجات المخالفة للوائح الفنية التي اعتمدتها الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة ضمن مبادرات البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة.

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"تأكد".. تطبيق للتحقق من صحة معلومات "بطاقة كفاءة الطاقة"
سبق

يسهم تطبيق "تأكد" الذي طورته الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، بالتعاون مع المركز السعودي لكفاءة الطاقة، في التحقق من معلومات "بطاقة كفاءة الطاقة" للأجهزة الكهربائية والمركبات والإطارات.

وتكمن الفكرة الرئيسة في البرنامج في مساعدة المستهلك في التحقق من صحة بيانات بطاقات كفاءة الطاقة على الأجهزة الكهربائية وبطاقة اقتصاد الوقود للسيارات والإطارات والإنارة، إضافة إلى علامة الجودة.

ويمكن للمستهلك عند فتح البرنامج مسح بطاقة كفاءة الطاقة المراد التأكد منها باستخدام قارئ رمز الاستجابة السريع "QR" لمقارنة البيانات الظاهرة على التطبيق مع الموجودة على الملصق واستعراض مفصل عن مكونات ملصق بطاقة كفاءة الطاقة، مع إمكانية استخدام خاصية الإبلاغ آلياً الذي ينقل المستخدم إلى تطبيق وزارة التجارة والصناعة "بلاغ تجاري" في حال عدم مطابقة بيانات الملصق مع البيانات التي تظهر من تطبيق "تأكد".

وهناك خاصية لتقديم بلاغ لهيئة المواصفات للإبلاغ عن أي مخالفات لترخيص استخدام علامة الجودة للمنتجات.

ويهدف التطبيق إلى تفعيل وتنشيط الدور الرقابي للمستهلك المحور الأساس في رصد تجاوزات المنتجات المخالفة للوائح الفنية التي اعتمدتها الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة ضمن مبادرات البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة.

22 يناير 2019 - 16 جمادى الأول 1440
04:56 PM

"تأكد".. تطبيق للتحقق من صحة معلومات "بطاقة كفاءة الطاقة"

يقدّم الفائدة لمستخدمي الأجهزة الكهربائية والمركبات والإطارات

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
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يسهم تطبيق "تأكد" الذي طورته الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، بالتعاون مع المركز السعودي لكفاءة الطاقة، في التحقق من معلومات "بطاقة كفاءة الطاقة" للأجهزة الكهربائية والمركبات والإطارات.

وتكمن الفكرة الرئيسة في البرنامج في مساعدة المستهلك في التحقق من صحة بيانات بطاقات كفاءة الطاقة على الأجهزة الكهربائية وبطاقة اقتصاد الوقود للسيارات والإطارات والإنارة، إضافة إلى علامة الجودة.

ويمكن للمستهلك عند فتح البرنامج مسح بطاقة كفاءة الطاقة المراد التأكد منها باستخدام قارئ رمز الاستجابة السريع "QR" لمقارنة البيانات الظاهرة على التطبيق مع الموجودة على الملصق واستعراض مفصل عن مكونات ملصق بطاقة كفاءة الطاقة، مع إمكانية استخدام خاصية الإبلاغ آلياً الذي ينقل المستخدم إلى تطبيق وزارة التجارة والصناعة "بلاغ تجاري" في حال عدم مطابقة بيانات الملصق مع البيانات التي تظهر من تطبيق "تأكد".

وهناك خاصية لتقديم بلاغ لهيئة المواصفات للإبلاغ عن أي مخالفات لترخيص استخدام علامة الجودة للمنتجات.

ويهدف التطبيق إلى تفعيل وتنشيط الدور الرقابي للمستهلك المحور الأساس في رصد تجاوزات المنتجات المخالفة للوائح الفنية التي اعتمدتها الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة ضمن مبادرات البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة.

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