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زلزال بقوة 6.3 درجة يضرب سواحل جزيرة كامتشاتكا أقصى شرق روسيا

ضرب زلزال بقوة 6.3 درجة على مقياس ريختر، الجمعة، سواحل جزيرة كامتشاتكا، الواقعة في أقصى شرق روسيا، وفقاً لما أعلنته الخدمة الجيوفيزيائية التابعة لأكاديمية العلوم الروسية.

وقال ممثل الخدمة لوكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية: "إن الزلزال وقع صباح اليوم، على عمق نحو 40 كيلو متراً، وعلى بُعد 300 كيلو متر جنوب بتروبافلوفسك كامتشاتسكي، ولم ترد تقارير تفيد بوقوع خسائر مادية أو خسائر في الأرواح من جرّاء الهِزة الأرضية.

وتقع شبه جزيرة كامتشاتكا فوق حزام النار في المحيط الهادئ، وهي عبارة عن منطقة تمتد على شكل قوس عريض، وتشهد نشاطاً زلزالياً وبركانياً كبيراً.

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زلزال بقوة 6.3 درجة يضرب سواحل جزيرة كامتشاتكا أقصى شرق روسيا
سبق

ضرب زلزال بقوة 6.3 درجة على مقياس ريختر، الجمعة، سواحل جزيرة كامتشاتكا، الواقعة في أقصى شرق روسيا، وفقاً لما أعلنته الخدمة الجيوفيزيائية التابعة لأكاديمية العلوم الروسية.

وقال ممثل الخدمة لوكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية: "إن الزلزال وقع صباح اليوم، على عمق نحو 40 كيلو متراً، وعلى بُعد 300 كيلو متر جنوب بتروبافلوفسك كامتشاتسكي، ولم ترد تقارير تفيد بوقوع خسائر مادية أو خسائر في الأرواح من جرّاء الهِزة الأرضية.

وتقع شبه جزيرة كامتشاتكا فوق حزام النار في المحيط الهادئ، وهي عبارة عن منطقة تمتد على شكل قوس عريض، وتشهد نشاطاً زلزالياً وبركانياً كبيراً.

29 مارس 2019 - 22 رجب 1440
01:10 PM

زلزال بقوة 6.3 درجة يضرب سواحل جزيرة كامتشاتكا أقصى شرق روسيا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ضرب زلزال بقوة 6.3 درجة على مقياس ريختر، الجمعة، سواحل جزيرة كامتشاتكا، الواقعة في أقصى شرق روسيا، وفقاً لما أعلنته الخدمة الجيوفيزيائية التابعة لأكاديمية العلوم الروسية.

وقال ممثل الخدمة لوكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية: "إن الزلزال وقع صباح اليوم، على عمق نحو 40 كيلو متراً، وعلى بُعد 300 كيلو متر جنوب بتروبافلوفسك كامتشاتسكي، ولم ترد تقارير تفيد بوقوع خسائر مادية أو خسائر في الأرواح من جرّاء الهِزة الأرضية.

وتقع شبه جزيرة كامتشاتكا فوق حزام النار في المحيط الهادئ، وهي عبارة عن منطقة تمتد على شكل قوس عريض، وتشهد نشاطاً زلزالياً وبركانياً كبيراً.

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