النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

إشادة لبنانية بمشاركة الهلال الأحمر السعودي في التوعية بالتلوث بالأسلحة

الهيئة شاركت في تصميم المبادئ التوجيهية بالتعاون مع 22 من الجمعيات

تلقت هيئة الهلال الأحمر السعودي برقية شكر من جمعية الصليب الأحمر اللبناني على مشاركتها الفاعلة في تصميم المبادئ التوجيهية للتوعية بالمخاطر والسلوك الأكثر أماناً، والمتعلقة بالأسلحة التقليدية والمخاطر الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية النووية.

وكان هذا الحدث قد عقد في بيروت خلال الفترة 24 يونيو إلى 3 يوليو 2019 بمشاركة 22 ممثلاً من هيئات وجمعيات الهلال والصليب الأحمر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وقالت الجمعية في بيانها: نشكر هيئة الهلال الأحمر السعودي على مشاركتها الفعالة في تصميم المبادئ التوجيهية التي تم نشرها على موقع اللجنة الدولية للصليب الأحمر من خلال الأخصائي ماجد السيحاني ممثل الهيئة في فريق العمل التابع للمجموعة الاستشارية لإدارة الكوارث في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا الخاص بالتلوث الناتج عن الأسلحة.

وأضافت: نشكر لكم تسهيل تواصل ومشاركة "السيحاني" على مدى عامين ومشاركته في تطوير هذه المبادئ التوجيهية، حيث ساهم في كتابة وترجمة دليلها الإجرائي وتصميم المواد التدريبية للبرنامج التدريبي لإعداد المرشدين، وتطبيقها بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وتهدف هذه المبادئ إلى تعزيز القدرة على الصمود في مواجهة أخطار التلوث بالأسلحة من خلال تغيير السلوك وتركز على تصميم الأنشطة لزيادة الوعي بأخطار التلوث بالأسلحة، وتشجيع تغيير سلوك موظفي الحركة والمجتمعات المحلية المتضررة، وتنفيذ التفويضات الإنسانية لمساعدة فئات السكان المعرضة للخطر.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
إشادة لبنانية بمشاركة الهلال الأحمر السعودي في التوعية بالتلوث بالأسلحة
سبق

تلقت هيئة الهلال الأحمر السعودي برقية شكر من جمعية الصليب الأحمر اللبناني على مشاركتها الفاعلة في تصميم المبادئ التوجيهية للتوعية بالمخاطر والسلوك الأكثر أماناً، والمتعلقة بالأسلحة التقليدية والمخاطر الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية النووية.

وكان هذا الحدث قد عقد في بيروت خلال الفترة 24 يونيو إلى 3 يوليو 2019 بمشاركة 22 ممثلاً من هيئات وجمعيات الهلال والصليب الأحمر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وقالت الجمعية في بيانها: نشكر هيئة الهلال الأحمر السعودي على مشاركتها الفعالة في تصميم المبادئ التوجيهية التي تم نشرها على موقع اللجنة الدولية للصليب الأحمر من خلال الأخصائي ماجد السيحاني ممثل الهيئة في فريق العمل التابع للمجموعة الاستشارية لإدارة الكوارث في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا الخاص بالتلوث الناتج عن الأسلحة.

وأضافت: نشكر لكم تسهيل تواصل ومشاركة "السيحاني" على مدى عامين ومشاركته في تطوير هذه المبادئ التوجيهية، حيث ساهم في كتابة وترجمة دليلها الإجرائي وتصميم المواد التدريبية للبرنامج التدريبي لإعداد المرشدين، وتطبيقها بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وتهدف هذه المبادئ إلى تعزيز القدرة على الصمود في مواجهة أخطار التلوث بالأسلحة من خلال تغيير السلوك وتركز على تصميم الأنشطة لزيادة الوعي بأخطار التلوث بالأسلحة، وتشجيع تغيير سلوك موظفي الحركة والمجتمعات المحلية المتضررة، وتنفيذ التفويضات الإنسانية لمساعدة فئات السكان المعرضة للخطر.

28 أغسطس 2019 - 27 ذو الحجة 1440
03:27 PM

إشادة لبنانية بمشاركة الهلال الأحمر السعودي في التوعية بالتلوث بالأسلحة

الهيئة شاركت في تصميم المبادئ التوجيهية بالتعاون مع 22 من الجمعيات

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
96

تلقت هيئة الهلال الأحمر السعودي برقية شكر من جمعية الصليب الأحمر اللبناني على مشاركتها الفاعلة في تصميم المبادئ التوجيهية للتوعية بالمخاطر والسلوك الأكثر أماناً، والمتعلقة بالأسلحة التقليدية والمخاطر الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية النووية.

وكان هذا الحدث قد عقد في بيروت خلال الفترة 24 يونيو إلى 3 يوليو 2019 بمشاركة 22 ممثلاً من هيئات وجمعيات الهلال والصليب الأحمر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وقالت الجمعية في بيانها: نشكر هيئة الهلال الأحمر السعودي على مشاركتها الفعالة في تصميم المبادئ التوجيهية التي تم نشرها على موقع اللجنة الدولية للصليب الأحمر من خلال الأخصائي ماجد السيحاني ممثل الهيئة في فريق العمل التابع للمجموعة الاستشارية لإدارة الكوارث في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا الخاص بالتلوث الناتج عن الأسلحة.

وأضافت: نشكر لكم تسهيل تواصل ومشاركة "السيحاني" على مدى عامين ومشاركته في تطوير هذه المبادئ التوجيهية، حيث ساهم في كتابة وترجمة دليلها الإجرائي وتصميم المواد التدريبية للبرنامج التدريبي لإعداد المرشدين، وتطبيقها بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وتهدف هذه المبادئ إلى تعزيز القدرة على الصمود في مواجهة أخطار التلوث بالأسلحة من خلال تغيير السلوك وتركز على تصميم الأنشطة لزيادة الوعي بأخطار التلوث بالأسلحة، وتشجيع تغيير سلوك موظفي الحركة والمجتمعات المحلية المتضررة، وتنفيذ التفويضات الإنسانية لمساعدة فئات السكان المعرضة للخطر.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
32,549
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
31,203
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
26,153
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
34,456

كاريكاتير

السعودة الوهمية

المقالات

لو دامت لغيرك ما وصلت إليك

لو دامت لغيرك ما وصلت إليك

عبدالغني الشيخ
هذا الأمر نخشاه يا وزارة الصحة..!

هذا الأمر نخشاه يا وزارة الصحة..!

ماجد البريكان
المدارس الأهلية.. تتوعَّد وتحذِّر

المدارس الأهلية.. تتوعَّد وتحذِّر

حواء القرني
ملعب الجامعة.. مشكلة الهلال..!!

ملعب الجامعة.. مشكلة الهلال..!!

محمد الصيـعري
حياة رخيصة

حياة رخيصة

حامد الإقبالي
فـكّــك صـواميلهـم!!

فـكّــك صـواميلهـم!!

مها عبدالله الحقباني
إلى مدير تعليم جازان الجديد

إلى مدير تعليم جازان الجديد

عبدالغني الشيخ
رسالة إلى وزير التعليم

رسالة إلى وزير التعليم

صالح المسلّم
الطب الشعبي.. هل نطلق سراحه؟

الطب الشعبي.. هل نطلق سراحه؟

عبدالرحمن المرشد
القوة الناعمة

القوة الناعمة

بدر الغامدي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة