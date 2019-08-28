إشادة لبنانية بمشاركة الهلال الأحمر السعودي في التوعية بالتلوث بالأسلحة

الهيئة شاركت في تصميم المبادئ التوجيهية بالتعاون مع 22 من الجمعيات

تلقت هيئة الهلال الأحمر السعودي برقية شكر من جمعية الصليب الأحمر اللبناني على مشاركتها الفاعلة في تصميم المبادئ التوجيهية للتوعية بالمخاطر والسلوك الأكثر أماناً، والمتعلقة بالأسلحة التقليدية والمخاطر الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية النووية.

وكان هذا الحدث قد عقد في بيروت خلال الفترة 24 يونيو إلى 3 يوليو 2019 بمشاركة 22 ممثلاً من هيئات وجمعيات الهلال والصليب الأحمر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وقالت الجمعية في بيانها: نشكر هيئة الهلال الأحمر السعودي على مشاركتها الفعالة في تصميم المبادئ التوجيهية التي تم نشرها على موقع اللجنة الدولية للصليب الأحمر من خلال الأخصائي ماجد السيحاني ممثل الهيئة في فريق العمل التابع للمجموعة الاستشارية لإدارة الكوارث في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا الخاص بالتلوث الناتج عن الأسلحة.

وأضافت: نشكر لكم تسهيل تواصل ومشاركة "السيحاني" على مدى عامين ومشاركته في تطوير هذه المبادئ التوجيهية، حيث ساهم في كتابة وترجمة دليلها الإجرائي وتصميم المواد التدريبية للبرنامج التدريبي لإعداد المرشدين، وتطبيقها بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وتهدف هذه المبادئ إلى تعزيز القدرة على الصمود في مواجهة أخطار التلوث بالأسلحة من خلال تغيير السلوك وتركز على تصميم الأنشطة لزيادة الوعي بأخطار التلوث بالأسلحة، وتشجيع تغيير سلوك موظفي الحركة والمجتمعات المحلية المتضررة، وتنفيذ التفويضات الإنسانية لمساعدة فئات السكان المعرضة للخطر.