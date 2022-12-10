حملة للتوعية بأضرار الفساد ومكافحته في 4 آلاف مدرسة بالرياض

دشن المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي اليوم احتفاء الإدارة باليوم الدولي لمكافحة الفساد، وذلك من خلال إطلاق حملة للتوعية بأضرار الفساد وسبل مكافحته في مدارس المنطقة البالغ عددها4000 مدرسة بنين وبنات.

وأوضح الوهيبي خلال تدشين الحملة والتي افتتحها في مدرسة زهير بن سليم أن الاحتفاء بهذه المناسبة يأتي بهدف تسليط الضوء على هذه الآفة وتوعية الطلاب والطالبات عن خطرها على المجتمع والتحذير منها والآثار السلبية الناجمة عنها بشتى صورها ومظاهرها، كذلك تسليط الضوء على جهود الدولة في مكافحتها من خلال لجنة مكافحة الفساد برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لمكافحة الفساد بشتى صوره، وكذلك التوعية والتعريف بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة" والدور الذي تقوم به.

وكان الوهيبي قد قصّ شريط انطلاق الحملة التوعوية لمكافحة الفساد وتجول بعدها على المرسم الذي أقيم بهذه المناسبة واشتمل على إبداعات الطلاب الفنية في رسم الفساد كوباء مدمر للمجتمعات.

وخلال ذلك استعرض الوهيبي مع الطلاب الرسوم المعبرة والرسائل التي تفننوا في رسمها ضد الفساد وخطره على المجتمع ثم كرم الوهيبي الطلاب الفائزين في مسابقة الرسم التوعوي (احترام النظام) الذي نظمته الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بالشراكة مع وزارة التعليم من خلال تكريم الطالب عبدالعزيز غانم من ثانوية معالم الصفوة والطالب عبدالرحمن المسعري من ابتدائية الرقي الأهلية.

في سياق متصل أقامت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض حفلاً ثقافياً احتفاءً باليوم الدولي لمكافحة الفساد، وذلك في مبنى الشؤون التعليمية حضره مساعد المدير العام للشؤون التعليمية عبدالله بن سعد الغنام .