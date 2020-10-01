بالفيديو.. مأساة نساء عائلة يمنية تحت حكم الحوثي

بعدما قتل الرجال بنيران المليشيات

البيت لا يزيد على خيمة من الأغطية الممزقة لا تستر نساء الأسرة المكلومة، بعدما قتلت مليشيا الحوثي ثلاثة من رجال هذه العائلة، وبقيت النساء يبكين ويروين مآسي الفقد والفقر والحياة بلا أمل والموت القريب.

وتقول وسائل إعلام يمنية: يجسد هذا الفيديو مأساة أسرة تهامية من سكان حي منظر، التابع لمديرية الحوك جنوبي الحديدة، حيث قتلت المليشيا ثلاثة من رجال هذه العائلة، فتشردت النساء.

وحسب موقع "المرسى" اليمني، نشرت صفحة المركز الإعلامي لألوية العمالقة على يوتيوب، فيديو تتحدث فيه نسوة عائلة المواطن اليمني عبدالله وهبان حسن، عن مآسي الأسرة بسبب جرائم الحوثيين البشعة التي ارتكبت بحق ثلاثة من الرجال، وهم الأب واثنين من أولاده، قُتلوا بوسائل موت حوثية مختلفة.

وحسب "المرسى"؛ فقد استشهد أحد الأبناء ويدعى محمد عبدالله وهبان (25 عامًا) بنيران الحوثيين في أحد السواحل عند عودته من عمله كصياد في البحر؛ فيما قتل الأب عبدالله وهبان ونجله الآخر أحمد عبدالله وهبان البالغ من العمر 20 عامًا جراء قصف لمليشيا الحوثي بقذائف مدفعية الهاون على أحد الأسواق الشعبية في حي منظر عند ذهابهم لجلب وجبة طعام للعائلة.

ويضيف الموقع: واقع المأساة لم يكن هينًا على أفراد هذه العائلة؛ إذ تبقى ثلاث نسوة هن من عائلة عبدالله وهبان، لا معيل لهن ولا مسكن يُؤويهن، وهن الأم واثنتان من بناتها يصارعن واقعًا معيشيًّا مريرًا وقاسيًا عليهن.

وما ضاعف تلك المعاناة، تكالُب الظروف الصعبة والأمراض المتتالية التي داهمت صحة الأم وأضعفتها، ولا حيلة لبناتها في توفير لقمة العيش ولا قوة لهن في دفع المرض عن والدتهن.