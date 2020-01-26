"أحوال المدنية" المتنقلة تقدم خدماتها في 62 موقعاً حول المملكة

خلال أسبوع .. تسهيلات لعموم المستفيدين واختصاراً للوقت

بدأت الوحدة المتنقلة للأحوال المدنية في تقديم خِدماتها للرجال والنساء في 62 موقعاً خلال هذا الأسبوع حول مناطق المملكة، وذلك في إطار تنفيذ وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية لمبادرة "موجودين" الموجّهة لخدمة المحافظات والمراكز التي لا يوجد فيها مكاتب للأحوال المدنية، ومبادرة "نأتي إليك" المخصصة لخدمة الجهات الحكومية والخاصة, وحملة (هويتي انتمائي)، التي تهدف إلى التعريف بأهمية بطاقة الهوية الوطنية للمرأة بوصفها إثباتاً شخصيّاً لها، وضرورة المحافظة عليها، إضافة إلى تقديم خدمة إصدار الهوية الوطنية للمواطنات المستحقات لها نظاماً في أماكن وجودهن في القطاعات الحكومية والخاصة، والمحافظات والقرى والمراكز، والمدارس والجامعات بجميع مناطق المملكة.

وتقوم الوحدة المتنقلة بزيارة (27) موقعاً بمنطقة عسير, و(8) مواقع بمنطقة مكة المكرّمة, و(6) مواقع بمنطقة الجوف, و(4) مواقع بمنطقة القصيم, و(3) مواقع بمنطقة حائل, وموقعين في كل من مناطق: الرياض والمدينة المنوّرة والحدود الشمالية ونجران وجازان والباحة, وموقع واحد في كل من منطقتَي الشرقية وتبوك.

وتقدم الوحدة المتنقلة للأحوال المدنية للمستفيدين، خدمات السجل المدني؛ كإصدار بطاقة الهوية الوطنية، وسجل الأسرة وتجديدهما، إضافة إلى تسجيل واقعات الزواج والطلاق والوفاة وتعديل المهنة، فضلاً عن طباعة شريحة البيانات "البرنت".

يُذكر أن الخدمات المتنقلة تعد إحدى أبرز وسائل تقديم الخدمة الميدانية في الأحوال المدنية، بما تقدمه من تسهيلات لعموم المستفيدين من الرجال والنساء، وتسهم في اختصار الوقت وتقليل الجهد على الراغبين في الاستفادة من الخدمات المتنقلة.