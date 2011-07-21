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"الفنيخ" العيد منحة.. تسامحوا وصلوا الأرحام وتحابوا لتدخلوا الجنة

رفع الدكتور عبدالرحمن بن صالح الفنيخ التهنئة للقيادة الرشيدة - حفظها الله- والشعب السعودي الكريم ولكافة الأمة العربية والإسلامية، وذلك خلال خطبة صلاة عيد الأضحى بالمصلى الغربي بعنيزة، وحثّ الجميع على التسامح قائلاً: وتسامحوا وتصافحوا توادوا وتحابوا، تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، صلوا الأرحام، وارحموا الأيتام، وتخلقوا بأخلاق الإسلام، لتدخلوا جنة ربكم بسلام.

وبارك "الفنيخ" لهم اليوم المجيد، داعيًا الله أن يديم على الجميع أفراحهم وأن يتقبل طاعتهم ويديم عليهم مسراتهم ويختم بالصالحات أعمالهم، وأن يعيده الله على بلادنا المباركة وعلى الأمة الإسلامية بالعز والتمكين والنصر ورغد العيش والأمن والإيمان والسلامة والإسلام.

وأكد: "العيد منحة من الله للجميع ليسعد، ومد من الله بالأعمار لنعبد ونشكر، فأعمال صالحة بإذن الله تقبل، وأرحام توصل، وأيدٍ تتصافح، وقلوب تتسامح، وهذه الأيام أيام فرح لا ترح، وأيام اتفاق لا اختلاف، وأيام سعادة لا شقاء، أيام حب وصفاء.

واختتم: الله عز وجل- دعا عباده لزيارة بيته الحرام الذي جعله مثابة للناس وأماناً، وهم ولله الحمد آمنين مطمئنين لا يخشون إلا الله، وهذا فضل من الله تعالى على هذه الدولة المباركة ورجالاتها وجميع مؤسساتها.

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"الفنيخ" العيد منحة.. تسامحوا وصلوا الأرحام وتحابوا لتدخلوا الجنة
سبق

رفع الدكتور عبدالرحمن بن صالح الفنيخ التهنئة للقيادة الرشيدة - حفظها الله- والشعب السعودي الكريم ولكافة الأمة العربية والإسلامية، وذلك خلال خطبة صلاة عيد الأضحى بالمصلى الغربي بعنيزة، وحثّ الجميع على التسامح قائلاً: وتسامحوا وتصافحوا توادوا وتحابوا، تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، صلوا الأرحام، وارحموا الأيتام، وتخلقوا بأخلاق الإسلام، لتدخلوا جنة ربكم بسلام.

وبارك "الفنيخ" لهم اليوم المجيد، داعيًا الله أن يديم على الجميع أفراحهم وأن يتقبل طاعتهم ويديم عليهم مسراتهم ويختم بالصالحات أعمالهم، وأن يعيده الله على بلادنا المباركة وعلى الأمة الإسلامية بالعز والتمكين والنصر ورغد العيش والأمن والإيمان والسلامة والإسلام.

وأكد: "العيد منحة من الله للجميع ليسعد، ومد من الله بالأعمار لنعبد ونشكر، فأعمال صالحة بإذن الله تقبل، وأرحام توصل، وأيدٍ تتصافح، وقلوب تتسامح، وهذه الأيام أيام فرح لا ترح، وأيام اتفاق لا اختلاف، وأيام سعادة لا شقاء، أيام حب وصفاء.

واختتم: الله عز وجل- دعا عباده لزيارة بيته الحرام الذي جعله مثابة للناس وأماناً، وهم ولله الحمد آمنين مطمئنين لا يخشون إلا الله، وهذا فضل من الله تعالى على هذه الدولة المباركة ورجالاتها وجميع مؤسساتها.

21 يوليو 2021 - 11 ذو الحجة 1442
10:22 PM

"الفنيخ" العيد منحة.. تسامحوا وصلوا الأرحام وتحابوا لتدخلوا الجنة

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صحيفة سبق الإلكترونية - عنيزة
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رفع الدكتور عبدالرحمن بن صالح الفنيخ التهنئة للقيادة الرشيدة - حفظها الله- والشعب السعودي الكريم ولكافة الأمة العربية والإسلامية، وذلك خلال خطبة صلاة عيد الأضحى بالمصلى الغربي بعنيزة، وحثّ الجميع على التسامح قائلاً: وتسامحوا وتصافحوا توادوا وتحابوا، تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، صلوا الأرحام، وارحموا الأيتام، وتخلقوا بأخلاق الإسلام، لتدخلوا جنة ربكم بسلام.

وبارك "الفنيخ" لهم اليوم المجيد، داعيًا الله أن يديم على الجميع أفراحهم وأن يتقبل طاعتهم ويديم عليهم مسراتهم ويختم بالصالحات أعمالهم، وأن يعيده الله على بلادنا المباركة وعلى الأمة الإسلامية بالعز والتمكين والنصر ورغد العيش والأمن والإيمان والسلامة والإسلام.

وأكد: "العيد منحة من الله للجميع ليسعد، ومد من الله بالأعمار لنعبد ونشكر، فأعمال صالحة بإذن الله تقبل، وأرحام توصل، وأيدٍ تتصافح، وقلوب تتسامح، وهذه الأيام أيام فرح لا ترح، وأيام اتفاق لا اختلاف، وأيام سعادة لا شقاء، أيام حب وصفاء.

واختتم: الله عز وجل- دعا عباده لزيارة بيته الحرام الذي جعله مثابة للناس وأماناً، وهم ولله الحمد آمنين مطمئنين لا يخشون إلا الله، وهذا فضل من الله تعالى على هذه الدولة المباركة ورجالاتها وجميع مؤسساتها.

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