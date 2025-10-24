قلّد مدير مرور العاصمة المقدسة العقيد فواز منصور الحازمي، بحضور مدير الحوادث العقيد فيصل حامد الزهراني، رئيس رقباء عبيد مروعي الزهراني، رتبته الجديدة بعد صدور الموافقة بترقيته.
"الزهراني" إلى رئيس رقباء بمرور مكة
قلّد مدير مرور العاصمة المقدسة العقيد فواز منصور الحازمي، بحضور مدير الحوادث العقيد فيصل حامد الزهراني، رئيس رقباء عبيد مروعي الزهراني، رتبته الجديدة بعد صدور الموافقة بترقيته.ترقية
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"الزهراني" إلى رئيس رقباء بمرور مكةصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-10-24
24 أكتوبر 2019 - 25 صفر 1441
12:12 PM
"الزهراني" إلى رئيس رقباء بمرور مكة
قلّد مدير مرور العاصمة المقدسة العقيد فواز منصور الحازمي، بحضور مدير الحوادث العقيد فيصل حامد الزهراني، رئيس رقباء عبيد مروعي الزهراني، رتبته الجديدة بعد صدور الموافقة بترقيته.
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