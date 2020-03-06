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تحالف "رصد" يدين سرقة الحوثي للغذاء من أفواه الجوعى

دعا المجتمع الدولي إلى سرعة التحرك لإنقاذ المدنيين

ناشد "تحالف رصد" المجتمع الدولي، سرعة التحرك لإنقاذ المدنيين اليمنيين وتوفير الغذاء لهم، ومحاكمة قيادات الحوثي كمجرمي حرب بعدما ثبت انتهاكهم لما جاء في نظام روما الأساسي، الذي أكد على أن إعاقة المساعدات ونهبها في الحروب جريمة حرب.

وقال عضو التحالف همدان العلي، فِي كلمة ألقاها أمام الدورة 43 لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة في جنيف: اليمن يعيش أسوأ كارثة إنسانية في العالم، بعدما أصبح 80% من اليمنيين بحاجة ماسة إلى المساعدات الإنسانية، ورغم ذلك ما تزال ميليشيا الحوثي الانقلابية تمنع وصول المساعدات لمن يحتاجها في المناطق الخاضعة لسيطرتها.

وأضاف: المنظمات الدولية هددت مرارًا بأنها ستعمل على تخفيض حجم المساعدات في المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي الانقلابية؛ لأنها لا تستطيع ضمان وصولها نتيجة تزايد عمليات نهب الميليشيا الانقلابية لها وتسخيرها لصالح عملياتها الحربية والطائفية، واصفةً هذه الممارسات بـ"سرقة الغذاء من أفواه الجوعى".

وأوضح "العلي" أن ميليشيات الحوثي تفتح كل يوم جبهة للقتال، في نهم ومأرب والجوف والضالع، وغيرها من المناطق، بدلًا من الاتجاه للسلم.

وأردف: في هذه اللحظات يزيد الحوثيون سوءَ الوضع الإنساني في الجوف، بعدما اقتحموا مركز المحافظة وهجّروا آلاف الأسر التي لم تجد غير الصحراء مأوى لها، وهي تعيش الآن ظروفًا إنسانيةً صعبةً جراء عدم توفر الماء والغذاء.

تحالف رصد ميليشيا الحوثي

الرئيسية/ أخبار العالم

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تحالف "رصد" يدين سرقة الحوثي للغذاء من أفواه الجوعى
سبق

ناشد "تحالف رصد" المجتمع الدولي، سرعة التحرك لإنقاذ المدنيين اليمنيين وتوفير الغذاء لهم، ومحاكمة قيادات الحوثي كمجرمي حرب بعدما ثبت انتهاكهم لما جاء في نظام روما الأساسي، الذي أكد على أن إعاقة المساعدات ونهبها في الحروب جريمة حرب.

وقال عضو التحالف همدان العلي، فِي كلمة ألقاها أمام الدورة 43 لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة في جنيف: اليمن يعيش أسوأ كارثة إنسانية في العالم، بعدما أصبح 80% من اليمنيين بحاجة ماسة إلى المساعدات الإنسانية، ورغم ذلك ما تزال ميليشيا الحوثي الانقلابية تمنع وصول المساعدات لمن يحتاجها في المناطق الخاضعة لسيطرتها.

وأضاف: المنظمات الدولية هددت مرارًا بأنها ستعمل على تخفيض حجم المساعدات في المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي الانقلابية؛ لأنها لا تستطيع ضمان وصولها نتيجة تزايد عمليات نهب الميليشيا الانقلابية لها وتسخيرها لصالح عملياتها الحربية والطائفية، واصفةً هذه الممارسات بـ"سرقة الغذاء من أفواه الجوعى".

وأوضح "العلي" أن ميليشيات الحوثي تفتح كل يوم جبهة للقتال، في نهم ومأرب والجوف والضالع، وغيرها من المناطق، بدلًا من الاتجاه للسلم.

وأردف: في هذه اللحظات يزيد الحوثيون سوءَ الوضع الإنساني في الجوف، بعدما اقتحموا مركز المحافظة وهجّروا آلاف الأسر التي لم تجد غير الصحراء مأوى لها، وهي تعيش الآن ظروفًا إنسانيةً صعبةً جراء عدم توفر الماء والغذاء.

06 مارس 2020 - 11 رجب 1441
04:15 PM

تحالف "رصد" يدين سرقة الحوثي للغذاء من أفواه الجوعى

دعا المجتمع الدولي إلى سرعة التحرك لإنقاذ المدنيين

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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ناشد "تحالف رصد" المجتمع الدولي، سرعة التحرك لإنقاذ المدنيين اليمنيين وتوفير الغذاء لهم، ومحاكمة قيادات الحوثي كمجرمي حرب بعدما ثبت انتهاكهم لما جاء في نظام روما الأساسي، الذي أكد على أن إعاقة المساعدات ونهبها في الحروب جريمة حرب.

وقال عضو التحالف همدان العلي، فِي كلمة ألقاها أمام الدورة 43 لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة في جنيف: اليمن يعيش أسوأ كارثة إنسانية في العالم، بعدما أصبح 80% من اليمنيين بحاجة ماسة إلى المساعدات الإنسانية، ورغم ذلك ما تزال ميليشيا الحوثي الانقلابية تمنع وصول المساعدات لمن يحتاجها في المناطق الخاضعة لسيطرتها.

وأضاف: المنظمات الدولية هددت مرارًا بأنها ستعمل على تخفيض حجم المساعدات في المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي الانقلابية؛ لأنها لا تستطيع ضمان وصولها نتيجة تزايد عمليات نهب الميليشيا الانقلابية لها وتسخيرها لصالح عملياتها الحربية والطائفية، واصفةً هذه الممارسات بـ"سرقة الغذاء من أفواه الجوعى".

وأوضح "العلي" أن ميليشيات الحوثي تفتح كل يوم جبهة للقتال، في نهم ومأرب والجوف والضالع، وغيرها من المناطق، بدلًا من الاتجاه للسلم.

وأردف: في هذه اللحظات يزيد الحوثيون سوءَ الوضع الإنساني في الجوف، بعدما اقتحموا مركز المحافظة وهجّروا آلاف الأسر التي لم تجد غير الصحراء مأوى لها، وهي تعيش الآن ظروفًا إنسانيةً صعبةً جراء عدم توفر الماء والغذاء.

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