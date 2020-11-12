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تحضيراً لاستئناف منافسات الدوري.. ضمك يواجه الهلال في الرياض

تقرر أن يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك نظيره الهلال، الثلاثاء المقبل في الرياض "ودياً"، وذلك ضمن برنامج معسكر الفريق الضمكاوي الذي يقيمه في الرياض، بقيادة المدير الفني نور الدين زكي؛ تحضيراً لخوض بقية مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والذي سينطلق مجدداً بالجولة الخامسة في 21 من نوفمبر الجاري، حيث يواجه ضمك نظيره العين على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في أبها.
الجدير بالذكر أن ضمك يقبع في المركز قبل الأخير بنقطة واحدة (بعد تعادله مع الفيصلي)، بعد مرور 4 جولات من الدوري.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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تحضيراً لاستئناف منافسات الدوري.. ضمك يواجه الهلال في الرياض
سبق

تقرر أن يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك نظيره الهلال، الثلاثاء المقبل في الرياض "ودياً"، وذلك ضمن برنامج معسكر الفريق الضمكاوي الذي يقيمه في الرياض، بقيادة المدير الفني نور الدين زكي؛ تحضيراً لخوض بقية مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والذي سينطلق مجدداً بالجولة الخامسة في 21 من نوفمبر الجاري، حيث يواجه ضمك نظيره العين على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في أبها.
الجدير بالذكر أن ضمك يقبع في المركز قبل الأخير بنقطة واحدة (بعد تعادله مع الفيصلي)، بعد مرور 4 جولات من الدوري.

12 نوفمبر 2020 - 26 ربيع الأول 1442
03:03 PM

تحضيراً لاستئناف منافسات الدوري.. ضمك يواجه الهلال في الرياض

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صحيفة سبق الإلكترونية - أبها
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تقرر أن يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك نظيره الهلال، الثلاثاء المقبل في الرياض "ودياً"، وذلك ضمن برنامج معسكر الفريق الضمكاوي الذي يقيمه في الرياض، بقيادة المدير الفني نور الدين زكي؛ تحضيراً لخوض بقية مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والذي سينطلق مجدداً بالجولة الخامسة في 21 من نوفمبر الجاري، حيث يواجه ضمك نظيره العين على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في أبها.
الجدير بالذكر أن ضمك يقبع في المركز قبل الأخير بنقطة واحدة (بعد تعادله مع الفيصلي)، بعد مرور 4 جولات من الدوري.

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