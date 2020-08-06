النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

تسليم وحدات سكنية للأسر الأشد حاجة ضمن "دوري جود"

المنصة  واحدة من مبادرات مؤسسة الإسكان التنموي الأهلية

سلّمت منصة جود الإسكان بين شوطي مباراة النصر والهلال أمس على إستاد الملك فهد الدولي بالرياض، عدداً من الوحدات السكنية للأسر الأشد حاجة ممن تنطبق عليهم شروط المنصة، بحضور نائب وزير الإسكان المهندس عبدالله البدير، فيما تم تكريم الناديين على مساهمتها في خدمة الأسر وتوفير المسكن لها.

ويأتي تسليم الوحدات السكنية في إطار مبادرة "دوري جود" في شهر رمضان الماضي بمشاركة الأندية السعودية وجماهيرها لدعم الأسر الأشد حاجة بتمكينها من الحصول على المسكن، وذلك بالشراكة بين وزارتي الرياضة والإسكان، إذ أثمرت هذه المساهمات عن توفير المسكن لمئات الأسر على مستوى مختلف مناطق المملكة.

وشهدت مبادرة دوري جود منذ إطلاقها تفاعلاً واسعاً من جميع أندية دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بمشاركة رؤساء الأندية والجماهير الرياضية، فيما تتواصل عملية تسليم المزيد من الوحدات السكنية للأسر المستفيدة من المبادرة خلال المباريات التي تقام في الدوري.

وتُعَد منصة "جود الإسكان" واحدة من مبادرات مؤسسة الإسكان التنموي الأهلية الهادفة إلى إشراك أفراد المجتمع في برامج التنمية المجتمعية، وتقديم المساعدة إلى الأسر الباحثة عن المسكن، وفق آلية محوكمة تضمن إيصال العطاء الخيري إلى مستحقه الحقيقي.

وحظيت المنصة منذ انطلاقتها بدعم سخي كريم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بمبلغ قدره 100 مليون ريال ومن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بمبلغ وقدره 50 مليون ريال، تأكيدًا على اهتمام القيادة بتفعيل الدور الاجتماعي في تسريع عجلة التنمية، من خلال تقديم نموذج جديد للتكافل الاجتماعي تتكامل فيه أدوار الجهات الحكومية والخيرية وتلتقي على منصة "جود الإسكان".

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
تسليم وحدات سكنية للأسر الأشد حاجة ضمن "دوري جود"
سبق

سلّمت منصة جود الإسكان بين شوطي مباراة النصر والهلال أمس على إستاد الملك فهد الدولي بالرياض، عدداً من الوحدات السكنية للأسر الأشد حاجة ممن تنطبق عليهم شروط المنصة، بحضور نائب وزير الإسكان المهندس عبدالله البدير، فيما تم تكريم الناديين على مساهمتها في خدمة الأسر وتوفير المسكن لها.

ويأتي تسليم الوحدات السكنية في إطار مبادرة "دوري جود" في شهر رمضان الماضي بمشاركة الأندية السعودية وجماهيرها لدعم الأسر الأشد حاجة بتمكينها من الحصول على المسكن، وذلك بالشراكة بين وزارتي الرياضة والإسكان، إذ أثمرت هذه المساهمات عن توفير المسكن لمئات الأسر على مستوى مختلف مناطق المملكة.

وشهدت مبادرة دوري جود منذ إطلاقها تفاعلاً واسعاً من جميع أندية دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بمشاركة رؤساء الأندية والجماهير الرياضية، فيما تتواصل عملية تسليم المزيد من الوحدات السكنية للأسر المستفيدة من المبادرة خلال المباريات التي تقام في الدوري.

وتُعَد منصة "جود الإسكان" واحدة من مبادرات مؤسسة الإسكان التنموي الأهلية الهادفة إلى إشراك أفراد المجتمع في برامج التنمية المجتمعية، وتقديم المساعدة إلى الأسر الباحثة عن المسكن، وفق آلية محوكمة تضمن إيصال العطاء الخيري إلى مستحقه الحقيقي.

وحظيت المنصة منذ انطلاقتها بدعم سخي كريم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بمبلغ قدره 100 مليون ريال ومن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بمبلغ وقدره 50 مليون ريال، تأكيدًا على اهتمام القيادة بتفعيل الدور الاجتماعي في تسريع عجلة التنمية، من خلال تقديم نموذج جديد للتكافل الاجتماعي تتكامل فيه أدوار الجهات الحكومية والخيرية وتلتقي على منصة "جود الإسكان".

06 أغسطس 2020 - 16 ذو الحجة 1441
05:47 PM

تسليم وحدات سكنية للأسر الأشد حاجة ضمن "دوري جود"

المنصة  واحدة من مبادرات مؤسسة الإسكان التنموي الأهلية

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
1
547

سلّمت منصة جود الإسكان بين شوطي مباراة النصر والهلال أمس على إستاد الملك فهد الدولي بالرياض، عدداً من الوحدات السكنية للأسر الأشد حاجة ممن تنطبق عليهم شروط المنصة، بحضور نائب وزير الإسكان المهندس عبدالله البدير، فيما تم تكريم الناديين على مساهمتها في خدمة الأسر وتوفير المسكن لها.

ويأتي تسليم الوحدات السكنية في إطار مبادرة "دوري جود" في شهر رمضان الماضي بمشاركة الأندية السعودية وجماهيرها لدعم الأسر الأشد حاجة بتمكينها من الحصول على المسكن، وذلك بالشراكة بين وزارتي الرياضة والإسكان، إذ أثمرت هذه المساهمات عن توفير المسكن لمئات الأسر على مستوى مختلف مناطق المملكة.

وشهدت مبادرة دوري جود منذ إطلاقها تفاعلاً واسعاً من جميع أندية دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بمشاركة رؤساء الأندية والجماهير الرياضية، فيما تتواصل عملية تسليم المزيد من الوحدات السكنية للأسر المستفيدة من المبادرة خلال المباريات التي تقام في الدوري.

وتُعَد منصة "جود الإسكان" واحدة من مبادرات مؤسسة الإسكان التنموي الأهلية الهادفة إلى إشراك أفراد المجتمع في برامج التنمية المجتمعية، وتقديم المساعدة إلى الأسر الباحثة عن المسكن، وفق آلية محوكمة تضمن إيصال العطاء الخيري إلى مستحقه الحقيقي.

وحظيت المنصة منذ انطلاقتها بدعم سخي كريم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بمبلغ قدره 100 مليون ريال ومن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بمبلغ وقدره 50 مليون ريال، تأكيدًا على اهتمام القيادة بتفعيل الدور الاجتماعي في تسريع عجلة التنمية، من خلال تقديم نموذج جديد للتكافل الاجتماعي تتكامل فيه أدوار الجهات الحكومية والخيرية وتلتقي على منصة "جود الإسكان".

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
3,702
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,167
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
19,940
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
24,427

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

هل نتعلم القيادة من النساء؟

هل نتعلم القيادة من النساء؟

عبدالرحمن المرشد
أكثر من ٦ ملايين.. معلقين!!

أكثر من ٦ ملايين.. معلقين!!

حواء القرني
اللعب بمشاعر المحتاجين

اللعب بمشاعر المحتاجين

أحمد عجب
الصراع الناعم وشيطان المكتب

الصراع الناعم وشيطان المكتب

عبدالغني الشيخ
موسم الحج والظروف الاستثنائية

موسم الحج والظروف الاستثنائية

ماجد البريكان
الحج ووحدة الأمة

الحج ووحدة الأمة

غسان محمد عسيلان
بسلام آمنين رغمًا عن "أردوغان"

بسلام آمنين رغمًا عن "أردوغان"

ابتسام منصور القحطاني
سلام على مهد الرسالة والسلام

سلام على مهد الرسالة والسلام

علي آل شرمة
مواجهة (ملاقيف) المجتمع..!

مواجهة (ملاقيف) المجتمع..!

حسن آل عمير
آخر القول: "المثالية" على الورق فقط!

آخر القول: "المثالية" على الورق فقط!

حسين الحازمي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة