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طالبان تحدد ملامح الحكم في أفغانستان.. حكومة إسلامية شاملة وحقوق المرأة طبقًا للشريعة

قالت: لا انتقام من المعارضة والإعلاميين.. الإمارة الإسلامية ليس لديها عداء

تعهدت حركة طالبان التي تسيطر على أفغانستان بعد هروب الرئيس أشرف غني وأركان حكمه، بتشكيل حكومة اسلامية شاملة في البلاد، وحماية حقوق المرأة طبقاً للشريعة الإسلامية، وعدم تقييد حرية الإعلاميين أو الانتقام منهم.
جاء ذلك في المؤتمر الصحفي للمتحدث باسم حركة طالبان ذبيح الله مجاهد، وقال إن الحركة لن تسعى للانتقام من الإعلاميين أو الأفغان الذين عملوا مع القوات الأجنبية والمنظمات الدولية، وأنه صدر عفو شامل عن الجميع.
وقال "مجاهد"، إن الحركة "لا تريد تكرار أي صراع أو حرب"، وأضاف: "لا نريد أفغانستان ساحة معركة. وتابع القول: "انتهى القتال اليوم… كل من كان ضد المعارضة حصل على عفو شامل، يجب ألا يتكرر القتال". ووأضاف إن "الإمارة الإسلامية ليس لديها عداء مع أحد وانتهى العداء".

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طالبان تحدد ملامح الحكم في أفغانستان.. حكومة إسلامية شاملة وحقوق المرأة طبقًا للشريعة
سبق

تعهدت حركة طالبان التي تسيطر على أفغانستان بعد هروب الرئيس أشرف غني وأركان حكمه، بتشكيل حكومة اسلامية شاملة في البلاد، وحماية حقوق المرأة طبقاً للشريعة الإسلامية، وعدم تقييد حرية الإعلاميين أو الانتقام منهم.
جاء ذلك في المؤتمر الصحفي للمتحدث باسم حركة طالبان ذبيح الله مجاهد، وقال إن الحركة لن تسعى للانتقام من الإعلاميين أو الأفغان الذين عملوا مع القوات الأجنبية والمنظمات الدولية، وأنه صدر عفو شامل عن الجميع.
وقال "مجاهد"، إن الحركة "لا تريد تكرار أي صراع أو حرب"، وأضاف: "لا نريد أفغانستان ساحة معركة. وتابع القول: "انتهى القتال اليوم… كل من كان ضد المعارضة حصل على عفو شامل، يجب ألا يتكرر القتال". ووأضاف إن "الإمارة الإسلامية ليس لديها عداء مع أحد وانتهى العداء".

17 أغسطس 2021 - 9 محرّم 1443
06:57 PM

طالبان تحدد ملامح الحكم في أفغانستان.. حكومة إسلامية شاملة وحقوق المرأة طبقًا للشريعة

قالت: لا انتقام من المعارضة والإعلاميين.. الإمارة الإسلامية ليس لديها عداء

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تعهدت حركة طالبان التي تسيطر على أفغانستان بعد هروب الرئيس أشرف غني وأركان حكمه، بتشكيل حكومة اسلامية شاملة في البلاد، وحماية حقوق المرأة طبقاً للشريعة الإسلامية، وعدم تقييد حرية الإعلاميين أو الانتقام منهم.
جاء ذلك في المؤتمر الصحفي للمتحدث باسم حركة طالبان ذبيح الله مجاهد، وقال إن الحركة لن تسعى للانتقام من الإعلاميين أو الأفغان الذين عملوا مع القوات الأجنبية والمنظمات الدولية، وأنه صدر عفو شامل عن الجميع.
وقال "مجاهد"، إن الحركة "لا تريد تكرار أي صراع أو حرب"، وأضاف: "لا نريد أفغانستان ساحة معركة. وتابع القول: "انتهى القتال اليوم… كل من كان ضد المعارضة حصل على عفو شامل، يجب ألا يتكرر القتال". ووأضاف إن "الإمارة الإسلامية ليس لديها عداء مع أحد وانتهى العداء".

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