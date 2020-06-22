النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"خيرات" في الجائحة.. 490 ألف وجبة وأجهزة كهربائية و700 ألف مستفيد

"العبيدان": دور الجمعية لا يقتصر على الدعم الغذائي فقط.. حرص من الداعمين

ساهمت جمعية "خيرات" لحفظ النعمة، خلال أزمة جائحة كورونا، ‎في دعم كثير من الأسر المستفيدة والأسر المتضررة التي تعتمد في دخلها على العمل اليومي؛ حيث عملت الجمعية على توفير احتياجات الأسر الغذائية اليومية في ظل الجائحة.

وتقوم جمعية "خيرات" من خلال فريق عمل مؤسسي منظم ووفق دقة في التنفيذ، بتخفيف آثار هذه الأزمة ومحاولة مساعدة الأسر الأكثر تضررًا، من خلال تنفيذ العديد من المبادرات والمشاريع الخيرية.

‎وتمكنت "خيرات"، بمشاركة 15 موظفة تعبئة وتغليف، و20 متطوعًا، و15 سائقًا لسيارات حفظ النعمة، من توزيع 490.370 وجبة على 117.311 أسرة مستفيدة لعدد 111 من الأحياء المتفرقة بمنطقة الرياض، كما ساهمت بتوزيع 7.600 سلة غذائية و106.555 كيلو من الخضار والفواكه و2700 كرتون مياه؛ حيث يصل الإجمالي لما تم رصده من المستفيدين إلى (703.870)؛ أي إلى أكثر من نصف مليون مستفيد.

وأوضحت المدير التنفيذي للجمعية غادة العبيدان، أن الدور الذي تقوم به الجمعية لا يقتصر على الدعم الغذائي فقط؛ بل امتد إلى المساهمة بتوزيع بعض المنتجات من أجهزة كهربائية، والمستلزمات الصحية، وبروشورات توعوية بفيروس كورونا وأعراضه، وكيفية انتشاره والإجراءات والاحترازات الوقائية للأسر المستفيدة من جمعية خيرات.

‎وأكدت أن الرقم الإجمالي لعدد المستفيدين ينعكس على حرص الداعمين من الجهات الحكومية والمؤسسات والشركات الغذائية على حماية حياة الإنسان وتلبية احتياجاته؛ مقدمة شكرها وفخرها واعتزازها بمثل هذه الأعمال وللعاملين الذين بذلوا كافة جهودهم.

‎كما بيّنت أن هناك تنسيقًا بين الجمعية والداعمين؛ لضمان عدم حدوث تكدس في عملية توزيع الوجبات، والتأكد من تطبيق معايير السلامة والإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة فيروس كورونا.

جمعية خيرات

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"خيرات" في الجائحة.. 490 ألف وجبة وأجهزة كهربائية و700 ألف مستفيد
سبق

ساهمت جمعية "خيرات" لحفظ النعمة، خلال أزمة جائحة كورونا، ‎في دعم كثير من الأسر المستفيدة والأسر المتضررة التي تعتمد في دخلها على العمل اليومي؛ حيث عملت الجمعية على توفير احتياجات الأسر الغذائية اليومية في ظل الجائحة.

وتقوم جمعية "خيرات" من خلال فريق عمل مؤسسي منظم ووفق دقة في التنفيذ، بتخفيف آثار هذه الأزمة ومحاولة مساعدة الأسر الأكثر تضررًا، من خلال تنفيذ العديد من المبادرات والمشاريع الخيرية.

‎وتمكنت "خيرات"، بمشاركة 15 موظفة تعبئة وتغليف، و20 متطوعًا، و15 سائقًا لسيارات حفظ النعمة، من توزيع 490.370 وجبة على 117.311 أسرة مستفيدة لعدد 111 من الأحياء المتفرقة بمنطقة الرياض، كما ساهمت بتوزيع 7.600 سلة غذائية و106.555 كيلو من الخضار والفواكه و2700 كرتون مياه؛ حيث يصل الإجمالي لما تم رصده من المستفيدين إلى (703.870)؛ أي إلى أكثر من نصف مليون مستفيد.

وأوضحت المدير التنفيذي للجمعية غادة العبيدان، أن الدور الذي تقوم به الجمعية لا يقتصر على الدعم الغذائي فقط؛ بل امتد إلى المساهمة بتوزيع بعض المنتجات من أجهزة كهربائية، والمستلزمات الصحية، وبروشورات توعوية بفيروس كورونا وأعراضه، وكيفية انتشاره والإجراءات والاحترازات الوقائية للأسر المستفيدة من جمعية خيرات.

‎وأكدت أن الرقم الإجمالي لعدد المستفيدين ينعكس على حرص الداعمين من الجهات الحكومية والمؤسسات والشركات الغذائية على حماية حياة الإنسان وتلبية احتياجاته؛ مقدمة شكرها وفخرها واعتزازها بمثل هذه الأعمال وللعاملين الذين بذلوا كافة جهودهم.

‎كما بيّنت أن هناك تنسيقًا بين الجمعية والداعمين؛ لضمان عدم حدوث تكدس في عملية توزيع الوجبات، والتأكد من تطبيق معايير السلامة والإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة فيروس كورونا.

22 يونيو 2020 - 1 ذو القعدة 1441
11:19 AM

"خيرات" في الجائحة.. 490 ألف وجبة وأجهزة كهربائية و700 ألف مستفيد

"العبيدان": دور الجمعية لا يقتصر على الدعم الغذائي فقط.. حرص من الداعمين

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
58

ساهمت جمعية "خيرات" لحفظ النعمة، خلال أزمة جائحة كورونا، ‎في دعم كثير من الأسر المستفيدة والأسر المتضررة التي تعتمد في دخلها على العمل اليومي؛ حيث عملت الجمعية على توفير احتياجات الأسر الغذائية اليومية في ظل الجائحة.

وتقوم جمعية "خيرات" من خلال فريق عمل مؤسسي منظم ووفق دقة في التنفيذ، بتخفيف آثار هذه الأزمة ومحاولة مساعدة الأسر الأكثر تضررًا، من خلال تنفيذ العديد من المبادرات والمشاريع الخيرية.

‎وتمكنت "خيرات"، بمشاركة 15 موظفة تعبئة وتغليف، و20 متطوعًا، و15 سائقًا لسيارات حفظ النعمة، من توزيع 490.370 وجبة على 117.311 أسرة مستفيدة لعدد 111 من الأحياء المتفرقة بمنطقة الرياض، كما ساهمت بتوزيع 7.600 سلة غذائية و106.555 كيلو من الخضار والفواكه و2700 كرتون مياه؛ حيث يصل الإجمالي لما تم رصده من المستفيدين إلى (703.870)؛ أي إلى أكثر من نصف مليون مستفيد.

وأوضحت المدير التنفيذي للجمعية غادة العبيدان، أن الدور الذي تقوم به الجمعية لا يقتصر على الدعم الغذائي فقط؛ بل امتد إلى المساهمة بتوزيع بعض المنتجات من أجهزة كهربائية، والمستلزمات الصحية، وبروشورات توعوية بفيروس كورونا وأعراضه، وكيفية انتشاره والإجراءات والاحترازات الوقائية للأسر المستفيدة من جمعية خيرات.

‎وأكدت أن الرقم الإجمالي لعدد المستفيدين ينعكس على حرص الداعمين من الجهات الحكومية والمؤسسات والشركات الغذائية على حماية حياة الإنسان وتلبية احتياجاته؛ مقدمة شكرها وفخرها واعتزازها بمثل هذه الأعمال وللعاملين الذين بذلوا كافة جهودهم.

‎كما بيّنت أن هناك تنسيقًا بين الجمعية والداعمين؛ لضمان عدم حدوث تكدس في عملية توزيع الوجبات، والتأكد من تطبيق معايير السلامة والإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة فيروس كورونا.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,298
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
18,155
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
23,044
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
43,444

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

العنصرية والثقافة

العنصرية والثقافة

غسان محمد عسيلان
طلابنا بين التحصيلي والجامعات..!

طلابنا بين التحصيلي والجامعات..!

عبدالرحمن المرشد
النيابة العامة تصفع أوكار الفساد

النيابة العامة تصفع أوكار الفساد

علي آل شرمة
جزاء سِنِمَّار!!

جزاء سِنِمَّار!!

وحيد بغدادي
التنمر الوظيفي!

التنمر الوظيفي!

عبدالغني الشيخ
يا وزارة السياحة.. لا تنسوا ابن دهمان!

يا وزارة السياحة.. لا تنسوا ابن دهمان!

بندر الشهري
شكرًا لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

شكرًا لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

حسن آل عمير
الذكاء الاصطناعي والدبلوماسية

الذكاء الاصطناعي والدبلوماسية

عبدالسلام المشيطي
زير العظـام..!!

زير العظـام..!!

محمد الصيـعري
"الكوفي شوب".. وجائحة كورونا..!!

"الكوفي شوب".. وجائحة كورونا..!!

ماجد الحربي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة