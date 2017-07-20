النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

المدرب الكولومبي "لويس بينتو" يرفض عرضًا لتدريب المنتخب "السعودي"

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن المدرب الكولومبي الشهير خوسيه لويس بينتو قد رفض عرضًا سابقًا لتولي قيادة المنتخب السعودي.

وبحسب ما نقلت صحيفة "telemetro" فإن المدرب الحالي لفريق ميلوناريوس الكولومبي قد تلقى عروضًا من المنتخب السعودي والمصري والإكوادوري لكنه اختار التوقيع للفريق الكولومبي.

وتلقى المدرب الشهير "66" عامًا عرضًا كبيرًا لتولي القيادة الفنية للمنتخب البنمي لقيادة المنتخب نحو مونديال 2022.

ولم يقرر المدرب بعد موقفه من العرض البنمي حيث قال لوسائل الإعلام في بلاده إن الأيام القادمة ستشهد رده على هذا العرض.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
المدرب الكولومبي "لويس بينتو" يرفض عرضًا لتدريب المنتخب "السعودي"
سبق

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن المدرب الكولومبي الشهير خوسيه لويس بينتو قد رفض عرضًا سابقًا لتولي قيادة المنتخب السعودي.

وبحسب ما نقلت صحيفة "telemetro" فإن المدرب الحالي لفريق ميلوناريوس الكولومبي قد تلقى عروضًا من المنتخب السعودي والمصري والإكوادوري لكنه اختار التوقيع للفريق الكولومبي.

وتلقى المدرب الشهير "66" عامًا عرضًا كبيرًا لتولي القيادة الفنية للمنتخب البنمي لقيادة المنتخب نحو مونديال 2022.

ولم يقرر المدرب بعد موقفه من العرض البنمي حيث قال لوسائل الإعلام في بلاده إن الأيام القادمة ستشهد رده على هذا العرض.

20 يوليو 2019 - 17 ذو القعدة 1440
09:00 PM

المدرب الكولومبي "لويس بينتو" يرفض عرضًا لتدريب المنتخب "السعودي"

A A A
محمد السيّد - الرياض
9
3,018

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن المدرب الكولومبي الشهير خوسيه لويس بينتو قد رفض عرضًا سابقًا لتولي قيادة المنتخب السعودي.

وبحسب ما نقلت صحيفة "telemetro" فإن المدرب الحالي لفريق ميلوناريوس الكولومبي قد تلقى عروضًا من المنتخب السعودي والمصري والإكوادوري لكنه اختار التوقيع للفريق الكولومبي.

وتلقى المدرب الشهير "66" عامًا عرضًا كبيرًا لتولي القيادة الفنية للمنتخب البنمي لقيادة المنتخب نحو مونديال 2022.

ولم يقرر المدرب بعد موقفه من العرض البنمي حيث قال لوسائل الإعلام في بلاده إن الأيام القادمة ستشهد رده على هذا العرض.

اعلان

بالأرقام

10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
29,784
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
25,184
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
33,043
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
19,090

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة