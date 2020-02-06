ارتفاع حصيلة وفيات كورونا في الصين إلى 563 حالة
ارتفعت حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى 28018 حالة
ارتفعت حصيلة الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا المتحور في الصين إلى 563 شخصًا على الأقل.
كما ارتفعت حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى 28018 حالة؛ بحسب السلطات الصحية في الصين.
وذكرت اللجنة الوطنية الصحية في الصين، أن 73 شخصًا لقوا حتفهم خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية وحدها.
فيروس كورونا الجديد
الصين
ارتفاع حصيلة وفيات كورونا في الصين إلى 563 حالة
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2020-02-06
ارتفعت حصيلة الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا المتحور في الصين إلى 563 شخصًا على الأقل.
كما ارتفعت حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى 28018 حالة؛ بحسب السلطات الصحية في الصين.
وذكرت اللجنة الوطنية الصحية في الصين، أن 73 شخصًا لقوا حتفهم خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية وحدها.
06 فبراير 2020 - 12 جمادى الآخر 1441
09:10 AM
ارتفاع حصيلة وفيات كورونا في الصين إلى 563 حالة
ارتفعت حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى 28018 حالة
ارتفعت حصيلة الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا المتحور في الصين إلى 563 شخصًا على الأقل.
كما ارتفعت حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى 28018 حالة؛ بحسب السلطات الصحية في الصين.
وذكرت اللجنة الوطنية الصحية في الصين، أن 73 شخصًا لقوا حتفهم خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية وحدها.