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لبنان .. 498 إصابة جديدة بـ "كورونا"

الفيروس قتل 7 أشخاص في يوم

سجّل لبنان 498 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع العدد إلى 21.324 إصابةً.

وأوضحت وزارة الصحة العامة في لبنان، اليوم (الثلاثاء)، أن عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 6.722.

وأضافت أن عدد الوفيات ارتفع إلى 207 بعد تسجيل 7 حالات وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية.

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لبنان .. 498 إصابة جديدة بـ "كورونا"
سبق

سجّل لبنان 498 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع العدد إلى 21.324 إصابةً.

وأوضحت وزارة الصحة العامة في لبنان، اليوم (الثلاثاء)، أن عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 6.722.

وأضافت أن عدد الوفيات ارتفع إلى 207 بعد تسجيل 7 حالات وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية.

08 سبتمبر 2020 - 20 محرّم 1442
09:20 PM

لبنان .. 498 إصابة جديدة بـ "كورونا"

الفيروس قتل 7 أشخاص في يوم

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - بيروت
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سجّل لبنان 498 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع العدد إلى 21.324 إصابةً.

وأوضحت وزارة الصحة العامة في لبنان، اليوم (الثلاثاء)، أن عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 6.722.

وأضافت أن عدد الوفيات ارتفع إلى 207 بعد تسجيل 7 حالات وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية.

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