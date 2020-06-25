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وزير الرياضة يوافق على تأسيس رابطة الأكاديميات

بهدف خلق بيئة تنافسية وتنظيم العمل الإداري

وافق الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة على مبادرة معهد إعداد القادة بشأن تأسيس رابطة الأكاديميات، وذلك بهدف خلق بيئة تنافسية وتعليمية وصحية بين الأكاديميات وتنظيم العمل الإداري والفني واكتشاف المواهب وتعزيز روح المنافسة للفئات السنية لتكون مخرجاتها رافداً مهماً للمنتخبات الوطنية في مختلف الألعاب.

وسيتولى معهد إعداد القادة بالوزارة، الإشراف على الرابطة وفق الخطة التطويرية التي يسعى لها المعهد في تعليم وتدريب الكوادر الفنية والإدارية للأكاديميات وزيادة التنافس التعليمي والفني للخروج بجيل رياضي محترف قادر على تحقيق الإنجازات لرياضة الوطن.

وقدم المدير العام لمعهد إعداد القادة عبدالله بن فيصل حماد، شكره وتقديره لوزير الرياضة موافقته على تأسيس رابطة الأكاديميات، مؤكداً أن توجيهات ودعم سموه دائماً حاضرة لجميع المشروعات التي يعمل عليها المعهد.
وأوضح أن الرابطة ستكون نقلة مهمة في تطوير العمل الفني والتعليمي التي يسعى المعهد من خلالها لإعداد جيل رياضي ناشئ يتمتع بالاحترافية العالية من خلال منافسات دوري الأكاديميات للفئات السنية في مختلف الألعاب.

وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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وزير الرياضة يوافق على تأسيس رابطة الأكاديميات
سبق

وافق الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة على مبادرة معهد إعداد القادة بشأن تأسيس رابطة الأكاديميات، وذلك بهدف خلق بيئة تنافسية وتعليمية وصحية بين الأكاديميات وتنظيم العمل الإداري والفني واكتشاف المواهب وتعزيز روح المنافسة للفئات السنية لتكون مخرجاتها رافداً مهماً للمنتخبات الوطنية في مختلف الألعاب.

وسيتولى معهد إعداد القادة بالوزارة، الإشراف على الرابطة وفق الخطة التطويرية التي يسعى لها المعهد في تعليم وتدريب الكوادر الفنية والإدارية للأكاديميات وزيادة التنافس التعليمي والفني للخروج بجيل رياضي محترف قادر على تحقيق الإنجازات لرياضة الوطن.

وقدم المدير العام لمعهد إعداد القادة عبدالله بن فيصل حماد، شكره وتقديره لوزير الرياضة موافقته على تأسيس رابطة الأكاديميات، مؤكداً أن توجيهات ودعم سموه دائماً حاضرة لجميع المشروعات التي يعمل عليها المعهد.
وأوضح أن الرابطة ستكون نقلة مهمة في تطوير العمل الفني والتعليمي التي يسعى المعهد من خلالها لإعداد جيل رياضي ناشئ يتمتع بالاحترافية العالية من خلال منافسات دوري الأكاديميات للفئات السنية في مختلف الألعاب.

25 يونيو 2020 - 4 ذو القعدة 1441
04:11 PM

وزير الرياضة يوافق على تأسيس رابطة الأكاديميات

بهدف خلق بيئة تنافسية وتنظيم العمل الإداري

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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وافق الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة على مبادرة معهد إعداد القادة بشأن تأسيس رابطة الأكاديميات، وذلك بهدف خلق بيئة تنافسية وتعليمية وصحية بين الأكاديميات وتنظيم العمل الإداري والفني واكتشاف المواهب وتعزيز روح المنافسة للفئات السنية لتكون مخرجاتها رافداً مهماً للمنتخبات الوطنية في مختلف الألعاب.

وسيتولى معهد إعداد القادة بالوزارة، الإشراف على الرابطة وفق الخطة التطويرية التي يسعى لها المعهد في تعليم وتدريب الكوادر الفنية والإدارية للأكاديميات وزيادة التنافس التعليمي والفني للخروج بجيل رياضي محترف قادر على تحقيق الإنجازات لرياضة الوطن.

وقدم المدير العام لمعهد إعداد القادة عبدالله بن فيصل حماد، شكره وتقديره لوزير الرياضة موافقته على تأسيس رابطة الأكاديميات، مؤكداً أن توجيهات ودعم سموه دائماً حاضرة لجميع المشروعات التي يعمل عليها المعهد.
وأوضح أن الرابطة ستكون نقلة مهمة في تطوير العمل الفني والتعليمي التي يسعى المعهد من خلالها لإعداد جيل رياضي ناشئ يتمتع بالاحترافية العالية من خلال منافسات دوري الأكاديميات للفئات السنية في مختلف الألعاب.

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