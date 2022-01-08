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أمانة جدة تغلق 22 منشأة مخالفة للتدابير الوقائية

بعد تنفيذ 6,152 جولة رقابية شملت نطاق 34 بلدية

كثّفت أمانة محافظة جدة جهودها الرقابية بمشاركة الجهات المعنية، للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية في المنشآت التجارية والمرافق العامة.

وأوضحت الأمانة، أن الجولات الرقابية شملت نطاق 19 بلدية فرعية و15 بلدية محافظة مرتبطة، حيث بلغت خلال اليومين الماضيين 6,152 جولة رقابية، أسفرت عن رصد 47 مخالفة، وإغلاق 22 منشأة مخالفة، تنوعت ما بين عدم التقيد بالتباعد ولبس الكمامة بالشكل الصحيح، أو عدم الالتزام بإبراز تطبيق توكلنا، وغيرها من المخالفات الوقائية.

وأكدت الأمانة، مواصلة الجهود لمكافحة فيروس كورونا، والتأكد من رفع مستوى الامتثال للإرشادات والتدابير الوقائية للحد من انتشار الفيروس.

وثمّنت دور السكان من مرتادي الأسواق والأماكن العامة في امتثالهم للإجراءات الاحترازية والإبلاغ عن أي مخالفات عبر إدارة البلاغات 940 أو تطبيق بلدي على الهواتف المحمولة.

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أمانة جدة تغلق 22 منشأة مخالفة للتدابير الوقائية
سبق

كثّفت أمانة محافظة جدة جهودها الرقابية بمشاركة الجهات المعنية، للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية في المنشآت التجارية والمرافق العامة.

وأوضحت الأمانة، أن الجولات الرقابية شملت نطاق 19 بلدية فرعية و15 بلدية محافظة مرتبطة، حيث بلغت خلال اليومين الماضيين 6,152 جولة رقابية، أسفرت عن رصد 47 مخالفة، وإغلاق 22 منشأة مخالفة، تنوعت ما بين عدم التقيد بالتباعد ولبس الكمامة بالشكل الصحيح، أو عدم الالتزام بإبراز تطبيق توكلنا، وغيرها من المخالفات الوقائية.

وأكدت الأمانة، مواصلة الجهود لمكافحة فيروس كورونا، والتأكد من رفع مستوى الامتثال للإرشادات والتدابير الوقائية للحد من انتشار الفيروس.

وثمّنت دور السكان من مرتادي الأسواق والأماكن العامة في امتثالهم للإجراءات الاحترازية والإبلاغ عن أي مخالفات عبر إدارة البلاغات 940 أو تطبيق بلدي على الهواتف المحمولة.

08 يناير 2022 - 5 جمادى الآخر 1443
01:06 PM

أمانة جدة تغلق 22 منشأة مخالفة للتدابير الوقائية

بعد تنفيذ 6,152 جولة رقابية شملت نطاق 34 بلدية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
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كثّفت أمانة محافظة جدة جهودها الرقابية بمشاركة الجهات المعنية، للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية في المنشآت التجارية والمرافق العامة.

وأوضحت الأمانة، أن الجولات الرقابية شملت نطاق 19 بلدية فرعية و15 بلدية محافظة مرتبطة، حيث بلغت خلال اليومين الماضيين 6,152 جولة رقابية، أسفرت عن رصد 47 مخالفة، وإغلاق 22 منشأة مخالفة، تنوعت ما بين عدم التقيد بالتباعد ولبس الكمامة بالشكل الصحيح، أو عدم الالتزام بإبراز تطبيق توكلنا، وغيرها من المخالفات الوقائية.

وأكدت الأمانة، مواصلة الجهود لمكافحة فيروس كورونا، والتأكد من رفع مستوى الامتثال للإرشادات والتدابير الوقائية للحد من انتشار الفيروس.

وثمّنت دور السكان من مرتادي الأسواق والأماكن العامة في امتثالهم للإجراءات الاحترازية والإبلاغ عن أي مخالفات عبر إدارة البلاغات 940 أو تطبيق بلدي على الهواتف المحمولة.

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