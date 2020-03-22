النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

إفراج مشروط عن عدد من متهمي قضايا فساد مليونية بإحدى بلديات جازان

بالكفالة الملزمة بالحضور وذلك لاستمرار التحقيق والمحاكمة في القضية

كشفت مصادر لـ"سبق" أنه تم الإفراج المشروط عن عدد من المتهمين بقضايا فساد بمبالغ مليونية كبيرة في إحدى بلديات جنوب منطقة جازان، وذلك بعد أن أوقفوا بمدد متفاوتة رهن التحقيقات.

وقالت المصادر إنه أُفرج عن القيادات وعدد من الموظفين بالكفالة الملزمة بالحضور؛ وذلك لاستمرار التحقيق والمحاكمة في القضية.

وبيَّنت المصادر أن التحقيقات السابقة كانت فيما يزيد على ثلاثة ملايين ريال إلا أن عمليات التحقق ومتابعة المشاريع توسعت رقعتها؛ لتصل إلى ما يزيد على ذلك بأضعاف من الملايين لمشاريع وقضايا أخرى.

وكانت النيابة العامة قد أمرت قبل مدة بتوقيف المتهمين، وبينهم: رئيس البلدية السابق، وموظف انتقل من البلدية ليشغل منصب رئيس بلدية أخرى (تم تكليف بديل له)، وخمسة موظفين ومقاولين؛ وذلك للتحقيق في تلك القضية. فيما يواجه عدد منهم أيضًا قضية أخرى، هي الاعتداء على موظفي نزاهة أثناء أداء واجبهم، والتحقق من بلاغات عن وجود فساد في البلدية.

جازان الإفراج المشروط قضايا فساد

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
إفراج مشروط عن عدد من متهمي قضايا فساد مليونية بإحدى بلديات جازان
سبق

كشفت مصادر لـ"سبق" أنه تم الإفراج المشروط عن عدد من المتهمين بقضايا فساد بمبالغ مليونية كبيرة في إحدى بلديات جنوب منطقة جازان، وذلك بعد أن أوقفوا بمدد متفاوتة رهن التحقيقات.

وقالت المصادر إنه أُفرج عن القيادات وعدد من الموظفين بالكفالة الملزمة بالحضور؛ وذلك لاستمرار التحقيق والمحاكمة في القضية.

وبيَّنت المصادر أن التحقيقات السابقة كانت فيما يزيد على ثلاثة ملايين ريال إلا أن عمليات التحقق ومتابعة المشاريع توسعت رقعتها؛ لتصل إلى ما يزيد على ذلك بأضعاف من الملايين لمشاريع وقضايا أخرى.

وكانت النيابة العامة قد أمرت قبل مدة بتوقيف المتهمين، وبينهم: رئيس البلدية السابق، وموظف انتقل من البلدية ليشغل منصب رئيس بلدية أخرى (تم تكليف بديل له)، وخمسة موظفين ومقاولين؛ وذلك للتحقيق في تلك القضية. فيما يواجه عدد منهم أيضًا قضية أخرى، هي الاعتداء على موظفي نزاهة أثناء أداء واجبهم، والتحقق من بلاغات عن وجود فساد في البلدية.

22 مارس 2020 - 27 رجب 1441
11:36 PM
اخر تعديل
23 مارس 2020 - 28 رجب 1441
01:01 AM

إفراج مشروط عن عدد من متهمي قضايا فساد مليونية بإحدى بلديات جازان

بالكفالة الملزمة بالحضور وذلك لاستمرار التحقيق والمحاكمة في القضية

A A A
محمد المواسي - جازان
4
8,268

كشفت مصادر لـ"سبق" أنه تم الإفراج المشروط عن عدد من المتهمين بقضايا فساد بمبالغ مليونية كبيرة في إحدى بلديات جنوب منطقة جازان، وذلك بعد أن أوقفوا بمدد متفاوتة رهن التحقيقات.

وقالت المصادر إنه أُفرج عن القيادات وعدد من الموظفين بالكفالة الملزمة بالحضور؛ وذلك لاستمرار التحقيق والمحاكمة في القضية.

وبيَّنت المصادر أن التحقيقات السابقة كانت فيما يزيد على ثلاثة ملايين ريال إلا أن عمليات التحقق ومتابعة المشاريع توسعت رقعتها؛ لتصل إلى ما يزيد على ذلك بأضعاف من الملايين لمشاريع وقضايا أخرى.

وكانت النيابة العامة قد أمرت قبل مدة بتوقيف المتهمين، وبينهم: رئيس البلدية السابق، وموظف انتقل من البلدية ليشغل منصب رئيس بلدية أخرى (تم تكليف بديل له)، وخمسة موظفين ومقاولين؛ وذلك للتحقيق في تلك القضية. فيما يواجه عدد منهم أيضًا قضية أخرى، هي الاعتداء على موظفي نزاهة أثناء أداء واجبهم، والتحقق من بلاغات عن وجود فساد في البلدية.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,519
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
13,112
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
18,971
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
40,512

المقالات

الالتزام.. هيبة الدولة وطب الحروب

الالتزام.. هيبة الدولة وطب الحروب

عبدالغني الشيخ
مشاهدات من أزمة كورونا!!

مشاهدات من أزمة كورونا!!

عبدالله بن خميس العمري
مثالية الدولة في إدارة الأزمات

مثالية الدولة في إدارة الأزمات

ماجد البريكان
إدارة الأزمات خبرة وفن

إدارة الأزمات خبرة وفن

عايد الهرفي
السعودية في صدارة العمل الإنساني

السعودية في صدارة العمل الإنساني

سعيد آل جندب
(غبر شاربك) خلال أزمة كورونا

(غبر شاربك) خلال أزمة كورونا

حسن آل عمير
هاجس كورونا بين جدل القوة القاهرة والظروف الطارئة

هاجس كورونا بين جدل القوة القاهرة والظروف الطارئة

أحمد الهرماس
ما بين الأزمة والحكمة

ما بين الأزمة والحكمة

سارة عفتان
ولكورونا فوائد!!

ولكورونا فوائد!!

علي آل شرمة
وصفة القضاء على "كورونا"

وصفة القضاء على "كورونا"

حواء القرني
"كورونا" حتى في المنام!

"كورونا" حتى في المنام!

لؤي المطبقاني

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة