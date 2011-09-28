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"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على عدد من محافظات مكة المكرمة

قالت: تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية والحالة تستمر حتى 6 مساء

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة -ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقرير لها اليوم- من نشاط للرياح السطحية المثيرة للأتربة، قد تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية على محافظات: (القنفذة، والليث، وجدة، وبحرة، وخليص، ورابغ).

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة السادسة مساءً.

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الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على عدد من محافظات مكة المكرمة
سبق

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة -ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقرير لها اليوم- من نشاط للرياح السطحية المثيرة للأتربة، قد تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية على محافظات: (القنفذة، والليث، وجدة، وبحرة، وخليص، ورابغ).

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة السادسة مساءً.

28 سبتمبر 2020 - 11 صفر 1442
09:01 AM

"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على عدد من محافظات مكة المكرمة

قالت: تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية والحالة تستمر حتى 6 مساء

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
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نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة -ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقرير لها اليوم- من نشاط للرياح السطحية المثيرة للأتربة، قد تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية على محافظات: (القنفذة، والليث، وجدة، وبحرة، وخليص، ورابغ).

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة السادسة مساءً.

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