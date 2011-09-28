"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على عدد من محافظات مكة المكرمة

قالت: تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية والحالة تستمر حتى 6 مساء

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة -ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقرير لها اليوم- من نشاط للرياح السطحية المثيرة للأتربة، قد تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية على محافظات: (القنفذة، والليث، وجدة، وبحرة، وخليص، ورابغ).

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة السادسة مساءً.