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"تعليم الرياض" تبدأ ترحيل المقررات الدراسية للمرحلة الابتدائية إلى المدارس

استعداداً لبداية العام الدراسي الجديد

بدأت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، اليوم، في ترحيل المقررات الدراسية للمرحلة الابتدائية إلى المدارس، وذلك بمتابعة من مدير عام تعليم الرياض.

يأتي ذلك استعداداً لبداية العام الدراسي الجديد.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"تعليم الرياض" تبدأ ترحيل المقررات الدراسية للمرحلة الابتدائية إلى المدارس
سبق

بدأت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، اليوم، في ترحيل المقررات الدراسية للمرحلة الابتدائية إلى المدارس، وذلك بمتابعة من مدير عام تعليم الرياض.

يأتي ذلك استعداداً لبداية العام الدراسي الجديد.

26 يوليو 2020 - 5 ذو الحجة 1441
07:19 PM

"تعليم الرياض" تبدأ ترحيل المقررات الدراسية للمرحلة الابتدائية إلى المدارس

استعداداً لبداية العام الدراسي الجديد

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ذياب الشمري - الرياض
1
964

بدأت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، اليوم، في ترحيل المقررات الدراسية للمرحلة الابتدائية إلى المدارس، وذلك بمتابعة من مدير عام تعليم الرياض.

يأتي ذلك استعداداً لبداية العام الدراسي الجديد.

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