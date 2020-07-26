"تعليم الرياض" تبدأ ترحيل المقررات الدراسية للمرحلة الابتدائية إلى المدارس

بدأت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، اليوم، في ترحيل المقررات الدراسية للمرحلة الابتدائية إلى المدارس، وذلك بمتابعة من مدير عام تعليم الرياض.
يأتي ذلك استعداداً لبداية العام الدراسي الجديد.
بدأت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، اليوم، في ترحيل المقررات الدراسية للمرحلة الابتدائية إلى المدارس، وذلك بمتابعة من مدير عام تعليم الرياض.
يأتي ذلك استعداداً لبداية العام الدراسي الجديد.
بدأت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، اليوم، في ترحيل المقررات الدراسية للمرحلة الابتدائية إلى المدارس، وذلك بمتابعة من مدير عام تعليم الرياض.
يأتي ذلك استعداداً لبداية العام الدراسي الجديد.
بدأت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، اليوم، في ترحيل المقررات الدراسية للمرحلة الابتدائية إلى المدارس، وذلك بمتابعة من مدير عام تعليم الرياض.
يأتي ذلك استعداداً لبداية العام الدراسي الجديد.