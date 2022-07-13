المدينة المنورة ونجران.. تنبيه لحالة رياح وأتربة مثارة

"الأرصاد": تؤدي إلى تدني مدى الرؤية وتستمر حتى 7 مساءً

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران، ومحافظات: بدر الجنوب، وحبونا، وثار، ويدمة، وخباش، وشرورة.

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة السابعة مساءً.

كما أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنوّرة -بمشيئة الله- لهذا اليوم، تضمن نشاطاً للرياح السطحية وأتربة مثارة، وتدني مدى الرؤية في المدينة المنوّرة ومحافظات: الحناكية والعلا والمهد وخيبر ووادي الفرع.

وبيّنت أن الحالة تبدأ من الساعة الثامنة صباحاً وتستمر حتى السابعة مساءً.