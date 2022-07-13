النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

المدينة المنورة ونجران.. تنبيه لحالة رياح وأتربة مثارة

"الأرصاد": تؤدي إلى تدني مدى الرؤية وتستمر حتى 7 مساءً

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران، ومحافظات: بدر الجنوب، وحبونا، وثار، ويدمة، وخباش، وشرورة.

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة السابعة مساءً.

كما أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنوّرة -بمشيئة الله- لهذا اليوم، تضمن نشاطاً للرياح السطحية وأتربة مثارة، وتدني مدى الرؤية في المدينة المنوّرة ومحافظات: الحناكية والعلا والمهد وخيبر ووادي الفرع.

وبيّنت أن الحالة تبدأ من الساعة الثامنة صباحاً وتستمر حتى السابعة مساءً.

حالة الطقس الأرصاد المدينة المنورة

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
المدينة المنورة ونجران.. تنبيه لحالة رياح وأتربة مثارة
سبق

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران، ومحافظات: بدر الجنوب، وحبونا، وثار، ويدمة، وخباش، وشرورة.

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة السابعة مساءً.

كما أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنوّرة -بمشيئة الله- لهذا اليوم، تضمن نشاطاً للرياح السطحية وأتربة مثارة، وتدني مدى الرؤية في المدينة المنوّرة ومحافظات: الحناكية والعلا والمهد وخيبر ووادي الفرع.

وبيّنت أن الحالة تبدأ من الساعة الثامنة صباحاً وتستمر حتى السابعة مساءً.

13 يوليو 2020 - 22 ذو القعدة 1441
09:44 AM

المدينة المنورة ونجران.. تنبيه لحالة رياح وأتربة مثارة

"الأرصاد": تؤدي إلى تدني مدى الرؤية وتستمر حتى 7 مساءً

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - المدينة المنورة
0
493

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران، ومحافظات: بدر الجنوب، وحبونا، وثار، ويدمة، وخباش، وشرورة.

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة السابعة مساءً.

كما أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنوّرة -بمشيئة الله- لهذا اليوم، تضمن نشاطاً للرياح السطحية وأتربة مثارة، وتدني مدى الرؤية في المدينة المنوّرة ومحافظات: الحناكية والعلا والمهد وخيبر ووادي الفرع.

وبيّنت أن الحالة تبدأ من الساعة الثامنة صباحاً وتستمر حتى السابعة مساءً.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,768
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
19,080
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
23,798
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
43,988

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

زحام عسير يستعجل المدينة الطبية!

زحام عسير يستعجل المدينة الطبية!

بندر الشهري
احتـراف.. عنـدي لك..!!

احتـراف.. عنـدي لك..!!

محمد الصيـعري
هل نحتاج للخروج من جائحة النقد الثقافي والأدبي السعودي؟

هل نحتاج للخروج من جائحة النقد الثقافي والأدبي السعودي؟

ابتسام منصور القحطاني
لسانك حصانك..

لسانك حصانك..

عبدالغني الشيخ
الدبلوماسية السعودية

الدبلوماسية السعودية

عبدالسلام المشيطي
آخر القول.. العطاء المستمر اسمه "وينرار"

آخر القول.. العطاء المستمر اسمه "وينرار"

حسين الحازمي
هل نتحوَّل إلى حرفيين؟

هل نتحوَّل إلى حرفيين؟

عبدالرحمن المرشد
ما بعد "كورونا"!

ما بعد "كورونا"!

ساير المنيعي
السياحة العلاجية.. استثمار المستقبل

السياحة العلاجية.. استثمار المستقبل

علي آل شرمة
الميت أبقى من الحي..!

الميت أبقى من الحي..!

أحمد عجب

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة