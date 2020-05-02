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رغم "نصراويته" .. "الحبشان" أمين عام نادي "الدرعية" لـ"سبق": يجب إلغاء المسابقة وتتويج "الهلال" باللقب!

طالب الدكتور خالد الحبشان، الأمين العام لنادي الدرعية والمعروف بميوله النصراوية، بإلغاء الموسم الرياضي الحالي وتتويج الهلال بلقب الدوري .

وقال الحبشان في تصريحاتٍ خصّ بها "سبق": "أتحدث هنا من وجهة نظر استقلالية نظامية قانونية.. سيحدث ارتباك كبير حال إقرار استمرار المسابقة فيما يخص تضارب مواعيد البطولات وغير ذلك".

وأضاف: "سبق وتم إيقاف الدوري السعودي عدة مرات لأحداث مختلفة ما بين إلغاء واستئناف أعوام 1967 و 1968 و 1969 و 1976 و 1980 و 1991" .

وأكمل حديثه قائلاً: "الدورى السعودي لم يخصص بعد، ويعتمد على مصادر الدعم المالية للأندية بشكل مباشر من وزارة الرياضة، بالإضافة إلى الالتزامات التعاقدية على الأندية من عقود رعاية ونقل وخلافه."

وتابع: "من الممكن معالجة ذلك بعدة طرق قانونية مع الشركات المتعاقدة مع الأندية كتمديد العقد تعويضًا عن الموسم الحالي أو الوصول إلي تسوية مرضية بالأخذ بعين الاعتبار الظروف القاهرة. "

وأضاف: "يمكن النظر في تتويج من حاز المراكز الأولي ببطولة الدوري لمختلف الدرجات، والاستعداد للدوري للموسم القادم فاستئناف الدوري يصبح صعبًا في ظل التوقف والظروف الحالية وسفر معظم محترفي الأندية لأوطانهم، مما يصبح معه استمرار الدوري يشكل صعوبة كبيرة، ناهيك عن الإجراءات الاحترازيه التي تتبع قرار رفع منع التجول الجزئي أو الكلي."

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الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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رغم "نصراويته" .. "الحبشان" أمين عام نادي "الدرعية" لـ"سبق": يجب إلغاء المسابقة وتتويج "الهلال" باللقب!
سبق

طالب الدكتور خالد الحبشان، الأمين العام لنادي الدرعية والمعروف بميوله النصراوية، بإلغاء الموسم الرياضي الحالي وتتويج الهلال بلقب الدوري .

وقال الحبشان في تصريحاتٍ خصّ بها "سبق": "أتحدث هنا من وجهة نظر استقلالية نظامية قانونية.. سيحدث ارتباك كبير حال إقرار استمرار المسابقة فيما يخص تضارب مواعيد البطولات وغير ذلك".

وأضاف: "سبق وتم إيقاف الدوري السعودي عدة مرات لأحداث مختلفة ما بين إلغاء واستئناف أعوام 1967 و 1968 و 1969 و 1976 و 1980 و 1991" .

وأكمل حديثه قائلاً: "الدورى السعودي لم يخصص بعد، ويعتمد على مصادر الدعم المالية للأندية بشكل مباشر من وزارة الرياضة، بالإضافة إلى الالتزامات التعاقدية على الأندية من عقود رعاية ونقل وخلافه."

وتابع: "من الممكن معالجة ذلك بعدة طرق قانونية مع الشركات المتعاقدة مع الأندية كتمديد العقد تعويضًا عن الموسم الحالي أو الوصول إلي تسوية مرضية بالأخذ بعين الاعتبار الظروف القاهرة. "

وأضاف: "يمكن النظر في تتويج من حاز المراكز الأولي ببطولة الدوري لمختلف الدرجات، والاستعداد للدوري للموسم القادم فاستئناف الدوري يصبح صعبًا في ظل التوقف والظروف الحالية وسفر معظم محترفي الأندية لأوطانهم، مما يصبح معه استمرار الدوري يشكل صعوبة كبيرة، ناهيك عن الإجراءات الاحترازيه التي تتبع قرار رفع منع التجول الجزئي أو الكلي."

02 مايو 2020 - 9 رمضان 1441
07:33 PM

رغم "نصراويته" .. "الحبشان" أمين عام نادي "الدرعية" لـ"سبق": يجب إلغاء المسابقة وتتويج "الهلال" باللقب!

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محمد السيّد - الرياض
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طالب الدكتور خالد الحبشان، الأمين العام لنادي الدرعية والمعروف بميوله النصراوية، بإلغاء الموسم الرياضي الحالي وتتويج الهلال بلقب الدوري .

وقال الحبشان في تصريحاتٍ خصّ بها "سبق": "أتحدث هنا من وجهة نظر استقلالية نظامية قانونية.. سيحدث ارتباك كبير حال إقرار استمرار المسابقة فيما يخص تضارب مواعيد البطولات وغير ذلك".

وأضاف: "سبق وتم إيقاف الدوري السعودي عدة مرات لأحداث مختلفة ما بين إلغاء واستئناف أعوام 1967 و 1968 و 1969 و 1976 و 1980 و 1991" .

وأكمل حديثه قائلاً: "الدورى السعودي لم يخصص بعد، ويعتمد على مصادر الدعم المالية للأندية بشكل مباشر من وزارة الرياضة، بالإضافة إلى الالتزامات التعاقدية على الأندية من عقود رعاية ونقل وخلافه."

وتابع: "من الممكن معالجة ذلك بعدة طرق قانونية مع الشركات المتعاقدة مع الأندية كتمديد العقد تعويضًا عن الموسم الحالي أو الوصول إلي تسوية مرضية بالأخذ بعين الاعتبار الظروف القاهرة. "

وأضاف: "يمكن النظر في تتويج من حاز المراكز الأولي ببطولة الدوري لمختلف الدرجات، والاستعداد للدوري للموسم القادم فاستئناف الدوري يصبح صعبًا في ظل التوقف والظروف الحالية وسفر معظم محترفي الأندية لأوطانهم، مما يصبح معه استمرار الدوري يشكل صعوبة كبيرة، ناهيك عن الإجراءات الاحترازيه التي تتبع قرار رفع منع التجول الجزئي أو الكلي."

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