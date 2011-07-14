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جمعية العلاج الطبيعي بجازان تقيم دورة "الإصابات الرياضية"

نُفّذت على مدار يومين للشرح النظري والتطبيق العملي

أقامت الجمعية السعودية للعلاج الطبيعي بجازان ورشة عمل بعنوان (Sport injuries) الإصابات الرياضية، والتي قدّمها الدكتور حسين غلام دكتوراه في الإصابات الرياضية والتحليل الحركي جامعة سالفورد في مانشستر، إنجلترا.

وبيّن رئيس الجمعية السعودية للعلاج الطبيعي بجازان الدكتور محمد القشيش، أن الدورة نُفّذت على مدار يومين منفصلين للشرح النظري والتطبيق العملي؛ حيث قدّم الدكتور حسين في اليوم الأول مقدمة عن الإصابات، وتحدّث عن أبرز الأبحاث حول هذه الإصابات وأهمية دراستها وعن الإصابات الأكثر شيوعًا، وإحصائيات ودراسات حول الرباط الصليبي ومسببات إصابات الأطراف العلوية وإصابات الظهر والعمود الفقري والرأس في الرياضة.

وتابع "القشيش": وفي اليوم التالي قدّم المحاضر تطبيقه العملي حول الفحص السريري والتقييم لإصابات الرباط الصليبي وبرنامج إعادة التأهيل والتدخل لإصابات الرباط الصليبي، وكذلك الْتواء مفصل الكاحل، وتَطَرّق لشرح سبل الوقاية من هذه الإصابات، وذكر أيضًا معايير العودة للرياضة، وأنهى التطبيق العملي بشرح مفصل عن استخدام الشريط المرن والصلب لعلاج الإصابات الرياضية.

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جمعية العلاج الطبيعي بجازان تقيم دورة "الإصابات الرياضية"
سبق

أقامت الجمعية السعودية للعلاج الطبيعي بجازان ورشة عمل بعنوان (Sport injuries) الإصابات الرياضية، والتي قدّمها الدكتور حسين غلام دكتوراه في الإصابات الرياضية والتحليل الحركي جامعة سالفورد في مانشستر، إنجلترا.

وبيّن رئيس الجمعية السعودية للعلاج الطبيعي بجازان الدكتور محمد القشيش، أن الدورة نُفّذت على مدار يومين منفصلين للشرح النظري والتطبيق العملي؛ حيث قدّم الدكتور حسين في اليوم الأول مقدمة عن الإصابات، وتحدّث عن أبرز الأبحاث حول هذه الإصابات وأهمية دراستها وعن الإصابات الأكثر شيوعًا، وإحصائيات ودراسات حول الرباط الصليبي ومسببات إصابات الأطراف العلوية وإصابات الظهر والعمود الفقري والرأس في الرياضة.

وتابع "القشيش": وفي اليوم التالي قدّم المحاضر تطبيقه العملي حول الفحص السريري والتقييم لإصابات الرباط الصليبي وبرنامج إعادة التأهيل والتدخل لإصابات الرباط الصليبي، وكذلك الْتواء مفصل الكاحل، وتَطَرّق لشرح سبل الوقاية من هذه الإصابات، وذكر أيضًا معايير العودة للرياضة، وأنهى التطبيق العملي بشرح مفصل عن استخدام الشريط المرن والصلب لعلاج الإصابات الرياضية.

14 يوليو 2019 - 11 ذو القعدة 1440
09:21 AM

جمعية العلاج الطبيعي بجازان تقيم دورة "الإصابات الرياضية"

نُفّذت على مدار يومين للشرح النظري والتطبيق العملي

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صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
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أقامت الجمعية السعودية للعلاج الطبيعي بجازان ورشة عمل بعنوان (Sport injuries) الإصابات الرياضية، والتي قدّمها الدكتور حسين غلام دكتوراه في الإصابات الرياضية والتحليل الحركي جامعة سالفورد في مانشستر، إنجلترا.

وبيّن رئيس الجمعية السعودية للعلاج الطبيعي بجازان الدكتور محمد القشيش، أن الدورة نُفّذت على مدار يومين منفصلين للشرح النظري والتطبيق العملي؛ حيث قدّم الدكتور حسين في اليوم الأول مقدمة عن الإصابات، وتحدّث عن أبرز الأبحاث حول هذه الإصابات وأهمية دراستها وعن الإصابات الأكثر شيوعًا، وإحصائيات ودراسات حول الرباط الصليبي ومسببات إصابات الأطراف العلوية وإصابات الظهر والعمود الفقري والرأس في الرياضة.

وتابع "القشيش": وفي اليوم التالي قدّم المحاضر تطبيقه العملي حول الفحص السريري والتقييم لإصابات الرباط الصليبي وبرنامج إعادة التأهيل والتدخل لإصابات الرباط الصليبي، وكذلك الْتواء مفصل الكاحل، وتَطَرّق لشرح سبل الوقاية من هذه الإصابات، وذكر أيضًا معايير العودة للرياضة، وأنهى التطبيق العملي بشرح مفصل عن استخدام الشريط المرن والصلب لعلاج الإصابات الرياضية.

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