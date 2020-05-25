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شاهد .. اندلاع حريق بمحطة وقود في القريات.. وفِرق الإطفاء تباشر

يُنتظر إصدار بيان من "مدني الجوف" لتوضيح تفاصيل الحادث وأسبابه

تباشر حاليًا فِرق الدفاع المدني بالقريات حريقًا اندلع بعد مغرب هذا اليوم بإحدى محطات بيع الوقود الواقعة غرب القريات، وعلى مدخل معارض بيع السيارات.

وأظهرت مقاطع فيديو، تم تداولها، حجم الحريق الهائل الخارج من المحطة، وارتفاع النيران منها. فيما ذكرت الأنباء قيام فِرق الإطفاء بسيطرتها عليه، وقيامها بإخماده تمامًا، وعملها على عدم اتساع رقعته أو تعرُّض العاملين بالمحطة والسيارات القريبة منه للخطر.

ومن المنتظر صدور بيان من المتحدث الإعلامي بمديرية الدفاع المدني بمنطقة الجوف لتوضيح تفاصيل الحادث وأسبابه، والخسائر المادية أو البشرية في حال وجودها -لا قدر الله-.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد .. اندلاع حريق بمحطة وقود في القريات.. وفِرق الإطفاء تباشر
سبق

تباشر حاليًا فِرق الدفاع المدني بالقريات حريقًا اندلع بعد مغرب هذا اليوم بإحدى محطات بيع الوقود الواقعة غرب القريات، وعلى مدخل معارض بيع السيارات.

وأظهرت مقاطع فيديو، تم تداولها، حجم الحريق الهائل الخارج من المحطة، وارتفاع النيران منها. فيما ذكرت الأنباء قيام فِرق الإطفاء بسيطرتها عليه، وقيامها بإخماده تمامًا، وعملها على عدم اتساع رقعته أو تعرُّض العاملين بالمحطة والسيارات القريبة منه للخطر.

ومن المنتظر صدور بيان من المتحدث الإعلامي بمديرية الدفاع المدني بمنطقة الجوف لتوضيح تفاصيل الحادث وأسبابه، والخسائر المادية أو البشرية في حال وجودها -لا قدر الله-.

24 مايو 2019 - 19 رمضان 1440
11:55 PM

شاهد .. اندلاع حريق بمحطة وقود في القريات.. وفِرق الإطفاء تباشر

يُنتظر إصدار بيان من "مدني الجوف" لتوضيح تفاصيل الحادث وأسبابه

A A A
عبدالرحمن العازمي - القريات
3
1,708

تباشر حاليًا فِرق الدفاع المدني بالقريات حريقًا اندلع بعد مغرب هذا اليوم بإحدى محطات بيع الوقود الواقعة غرب القريات، وعلى مدخل معارض بيع السيارات.

وأظهرت مقاطع فيديو، تم تداولها، حجم الحريق الهائل الخارج من المحطة، وارتفاع النيران منها. فيما ذكرت الأنباء قيام فِرق الإطفاء بسيطرتها عليه، وقيامها بإخماده تمامًا، وعملها على عدم اتساع رقعته أو تعرُّض العاملين بالمحطة والسيارات القريبة منه للخطر.

ومن المنتظر صدور بيان من المتحدث الإعلامي بمديرية الدفاع المدني بمنطقة الجوف لتوضيح تفاصيل الحادث وأسبابه، والخسائر المادية أو البشرية في حال وجودها -لا قدر الله-.

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