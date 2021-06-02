"أمانة عسير" تضبط مستودعاً للعسل الفاسد في أبها

"الحميدي": إتلاف 352 كجم كانت مجهزة للتسويق

ضبطت فرق الرقابة بأمانة منطقة عسير أحد المواقع في سوق الخضار بمدينة أبها بعدما حوّله عددٌ من العمالة إلى مستودع للعسل الفاسد.

وأوضح أمين المنطقة الدكتور وليد الحميدي؛ أنه بعد تفتيش الموقع اتضح وجود كميات كبيرة من العسل غير الصالح للاستخدام الآدمي، إضافة الى عدم توافر الاشتراطات اللازمة للتخزين والتعبئة، فضلاً عن سوء النظافة في الموقع.

وأبان الحميدي؛ أن الكميات التي تم ضبطها من الموقع تقدّر بنحو 352 كجم من العسل الفاسد، حيث كان مجهزاً لتسويقه.

وأشار إلى أن المضبوطات تمّ إتلافها فوراً، بعد سحب عيّنات مخبرية والتي أكدت أن العسل يحتوي على سموم بنسبة مرتفعة وغير صالح للاستخدام الآدمي، فيما تمّ إغلاق الموقع تمهيداً لاستكمال وتطبيق الإجراءات النظامية.