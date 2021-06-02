النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"أمانة عسير" تضبط مستودعاً للعسل الفاسد في أبها

"الحميدي": إتلاف 352 كجم كانت مجهزة للتسويق

ضبطت فرق الرقابة بأمانة منطقة عسير أحد المواقع في سوق الخضار بمدينة أبها بعدما حوّله عددٌ من العمالة إلى مستودع للعسل الفاسد.

وأوضح أمين المنطقة الدكتور وليد الحميدي؛ أنه بعد تفتيش الموقع اتضح وجود كميات كبيرة من العسل غير الصالح للاستخدام الآدمي، إضافة الى عدم توافر الاشتراطات اللازمة للتخزين والتعبئة، فضلاً عن سوء النظافة في الموقع.

وأبان الحميدي؛ أن الكميات التي تم ضبطها من الموقع تقدّر بنحو 352 كجم من العسل الفاسد، حيث كان مجهزاً لتسويقه.

وأشار إلى أن المضبوطات تمّ إتلافها فوراً، بعد سحب عيّنات مخبرية والتي أكدت أن العسل يحتوي على سموم بنسبة مرتفعة وغير صالح للاستخدام الآدمي، فيما تمّ إغلاق الموقع تمهيداً لاستكمال وتطبيق الإجراءات النظامية.

أمانة منطقة عسير

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"أمانة عسير" تضبط مستودعاً للعسل الفاسد في أبها
سبق

ضبطت فرق الرقابة بأمانة منطقة عسير أحد المواقع في سوق الخضار بمدينة أبها بعدما حوّله عددٌ من العمالة إلى مستودع للعسل الفاسد.

وأوضح أمين المنطقة الدكتور وليد الحميدي؛ أنه بعد تفتيش الموقع اتضح وجود كميات كبيرة من العسل غير الصالح للاستخدام الآدمي، إضافة الى عدم توافر الاشتراطات اللازمة للتخزين والتعبئة، فضلاً عن سوء النظافة في الموقع.

وأبان الحميدي؛ أن الكميات التي تم ضبطها من الموقع تقدّر بنحو 352 كجم من العسل الفاسد، حيث كان مجهزاً لتسويقه.

وأشار إلى أن المضبوطات تمّ إتلافها فوراً، بعد سحب عيّنات مخبرية والتي أكدت أن العسل يحتوي على سموم بنسبة مرتفعة وغير صالح للاستخدام الآدمي، فيما تمّ إغلاق الموقع تمهيداً لاستكمال وتطبيق الإجراءات النظامية.

02 يونيو 2021 - 21 شوّال 1442
11:35 AM

"أمانة عسير" تضبط مستودعاً للعسل الفاسد في أبها

"الحميدي": إتلاف 352 كجم كانت مجهزة للتسويق

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - أبها
7
4,912

ضبطت فرق الرقابة بأمانة منطقة عسير أحد المواقع في سوق الخضار بمدينة أبها بعدما حوّله عددٌ من العمالة إلى مستودع للعسل الفاسد.

وأوضح أمين المنطقة الدكتور وليد الحميدي؛ أنه بعد تفتيش الموقع اتضح وجود كميات كبيرة من العسل غير الصالح للاستخدام الآدمي، إضافة الى عدم توافر الاشتراطات اللازمة للتخزين والتعبئة، فضلاً عن سوء النظافة في الموقع.

وأبان الحميدي؛ أن الكميات التي تم ضبطها من الموقع تقدّر بنحو 352 كجم من العسل الفاسد، حيث كان مجهزاً لتسويقه.

وأشار إلى أن المضبوطات تمّ إتلافها فوراً، بعد سحب عيّنات مخبرية والتي أكدت أن العسل يحتوي على سموم بنسبة مرتفعة وغير صالح للاستخدام الآدمي، فيما تمّ إغلاق الموقع تمهيداً لاستكمال وتطبيق الإجراءات النظامية.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,252
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,862
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
31,818
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
32,485

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

تعليمنا والتطوير المنشود!!

تعليمنا والتطوير المنشود!!

غسان محمد عسيلان
خالد الفيصل.. يا شبلاً من ذاك الأسد

خالد الفيصل.. يا شبلاً من ذاك الأسد

عبدالعزيز بن ذياب
إخوان الإخوان

إخوان الإخوان

مها الجبر
شاموسكا والمدلج وتفاريس..!!

شاموسكا والمدلج وتفاريس..!!

محمد الصيعري
وزارة التعليم وجرعتها الثالثة

وزارة التعليم وجرعتها الثالثة

جمعان الكرت
ارتفاع الأسعار يهدِّد بإفشال الموسم السياحي

ارتفاع الأسعار يهدِّد بإفشال الموسم السياحي

علي آل شرمة
هل علَّمتنا "كورونا" تحمُّل الأزمات؟

هل علَّمتنا "كورونا" تحمُّل الأزمات؟

صالح مطر الغامدي
الأقصى والتراشق العربي!!

الأقصى والتراشق العربي!!

غسان محمد عسيلان
البطولات تحب الهلال ..!!

البطولات تحب الهلال ..!!

محمد الصيعري
دروس من الحدث الشربليّ

دروس من الحدث الشربليّ

مها الجبر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات
بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة