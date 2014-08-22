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"طالبان" ترسل المئات من مسلحيها لإخضاع إقليم يتحصن فيه آلاف المعارضين

مسؤولو بانشير رفضوا تسليمه للحركة بشكل سلمي

أعلنت حركة طالبان اليوم الأحد توجُّه مئات المقاتلين إلى منطقة وادي بانشير شمال كابول، الخارجة عن سيطرتها، حيث تسعى مقاومة مسلحة لتنظيم صفوفها، والتصدي للحركة المتطرفة، التي تكاد تُحكم قبضتها على كامل أفغانستان.

وذكرت الحركة في تغريدة على حسابها على "تويتر" بالعربية أن مئات من مسلحي الحركة يتوجهون نحو ولاية بانشير للسيطرة عليها بعد رفض مسؤولي الولاية المحليين تسليمها بشكل سلمي.

ونشرت "طالبان" تسجيلاً مصوَّرًا، تظهر فيه آليات مُحمَّلة بالعتاد والمقاتلين.


ومنذ استولت "طالبان" على السلطة في أفغانستان إثر هجوم خاطف، سيطرت خلاله على العاصمة كابول، توجَّه آلاف المعارضين إلى بانشير بهدف الانضمام إلى حركة المقاومة، وإيجاد ملاذ آمن لمتابعة حياتهم.

الرئيسية/ أخبار العالم

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"طالبان" ترسل المئات من مسلحيها لإخضاع إقليم يتحصن فيه آلاف المعارضين
سبق

أعلنت حركة طالبان اليوم الأحد توجُّه مئات المقاتلين إلى منطقة وادي بانشير شمال كابول، الخارجة عن سيطرتها، حيث تسعى مقاومة مسلحة لتنظيم صفوفها، والتصدي للحركة المتطرفة، التي تكاد تُحكم قبضتها على كامل أفغانستان.

وذكرت الحركة في تغريدة على حسابها على "تويتر" بالعربية أن مئات من مسلحي الحركة يتوجهون نحو ولاية بانشير للسيطرة عليها بعد رفض مسؤولي الولاية المحليين تسليمها بشكل سلمي.

ونشرت "طالبان" تسجيلاً مصوَّرًا، تظهر فيه آليات مُحمَّلة بالعتاد والمقاتلين.


ومنذ استولت "طالبان" على السلطة في أفغانستان إثر هجوم خاطف، سيطرت خلاله على العاصمة كابول، توجَّه آلاف المعارضين إلى بانشير بهدف الانضمام إلى حركة المقاومة، وإيجاد ملاذ آمن لمتابعة حياتهم.

22 أغسطس 2021 - 14 محرّم 1443
09:04 PM

"طالبان" ترسل المئات من مسلحيها لإخضاع إقليم يتحصن فيه آلاف المعارضين

مسؤولو بانشير رفضوا تسليمه للحركة بشكل سلمي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت حركة طالبان اليوم الأحد توجُّه مئات المقاتلين إلى منطقة وادي بانشير شمال كابول، الخارجة عن سيطرتها، حيث تسعى مقاومة مسلحة لتنظيم صفوفها، والتصدي للحركة المتطرفة، التي تكاد تُحكم قبضتها على كامل أفغانستان.

وذكرت الحركة في تغريدة على حسابها على "تويتر" بالعربية أن مئات من مسلحي الحركة يتوجهون نحو ولاية بانشير للسيطرة عليها بعد رفض مسؤولي الولاية المحليين تسليمها بشكل سلمي.

ونشرت "طالبان" تسجيلاً مصوَّرًا، تظهر فيه آليات مُحمَّلة بالعتاد والمقاتلين.


ومنذ استولت "طالبان" على السلطة في أفغانستان إثر هجوم خاطف، سيطرت خلاله على العاصمة كابول، توجَّه آلاف المعارضين إلى بانشير بهدف الانضمام إلى حركة المقاومة، وإيجاد ملاذ آمن لمتابعة حياتهم.

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