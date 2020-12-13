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تونس تسجِّل 1289 إصابة جديدة بكورونا و35 حالة وفاة

إجمالي الإصابات بلغ 110 آلاف و393 والوفيات 3836 شخصًا

سجّلت تونس 1289 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و35 حالة وفاة، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضحت وزارة الصحة التونسية في بيان أمس أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد بلغ 110 آلاف و393 إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 3 آلاف و836 وفاة.

تونس فيروس كورونا الجديد

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تونس تسجِّل 1289 إصابة جديدة بكورونا و35 حالة وفاة
سبق

سجّلت تونس 1289 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و35 حالة وفاة، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضحت وزارة الصحة التونسية في بيان أمس أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد بلغ 110 آلاف و393 إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 3 آلاف و836 وفاة.

13 ديسمبر 2020 - 28 ربيع الآخر 1442
01:24 AM

تونس تسجِّل 1289 إصابة جديدة بكورونا و35 حالة وفاة

إجمالي الإصابات بلغ 110 آلاف و393 والوفيات 3836 شخصًا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - تونس
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سجّلت تونس 1289 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و35 حالة وفاة، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضحت وزارة الصحة التونسية في بيان أمس أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد بلغ 110 آلاف و393 إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 3 آلاف و836 وفاة.

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