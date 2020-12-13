سجّلت تونس 1289 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و35 حالة وفاة، خلال الـ 24 ساعة الماضية. وأوضحت وزارة الصحة التونسية في بيان أمس أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد بلغ 110 آلاف و393 إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 3 آلاف و836 وفاة.

تونس تسجِّل 1289 إصابة جديدة بكورونا و35 حالة وفاة وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-12-13 سجّلت تونس 1289 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و35 حالة وفاة، خلال الـ 24 ساعة الماضية.



وأوضحت وزارة الصحة التونسية في بيان أمس أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد بلغ 110 آلاف و393 إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 3 آلاف و836 وفاة.

13 ديسمبر 2020 - 28 ربيع الآخر 1442 01:24 AM

تونس تسجِّل 1289 إصابة جديدة بكورونا و35 حالة وفاة إجمالي الإصابات بلغ 110 آلاف و393 والوفيات 3836 شخصًا





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سجّلت تونس 1289 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و35 حالة وفاة، خلال الـ 24 ساعة الماضية.



وأوضحت وزارة الصحة التونسية في بيان أمس أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد بلغ 110 آلاف و393 إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 3 آلاف و836 وفاة.