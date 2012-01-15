وزير الشؤون الإسلامية يقيم حفل عشاء للسفير البحريني السابق

بعد انتهاء فترة عمله في المملكة

أقام وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، مساء اليوم الجمعة في منزله بمدينة الرياض، حفل عشاء تكريماً لسفير مملكة البحرين الشقيقة لدى المملكة الشيخ حمود بن عبدالله الخليفة تزامناً مع انتهاء فترة عمله سفيراً لبلاده لدى المملكة.



من جانبه، شكر السفير الشيخ حمود الخليفة الوزير على كرم الضيافة والحفاوة البالغة والتي وصفها بغير المستغربة من الوزير آل الشيخ، كما سأل الله أن يديم على المملكة رقيها وتقدمها وازدهارها في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين -حفظهما الله-.