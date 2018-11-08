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برعاية الملك.. افتتاح "الجنادرية ٣٣" في 20 ديسمبر

يصادف الخميس الموافق 13 من شهر ربيع الآخر

أعلن الحساب الرسمي للمهرجان الوطني للتراث والثقافة أن موعد افتتاح مهرجان "الجنادرية ٣٣"، سيكون منتصف شهر ربيع الآخر المقبل.

وقال الحساب: بحسب التوجيه السامي الكريم؛ تقرّر أن يكون موعد افتتاح المهرجان الوطني للتراث والثقافة "الجنادرية ٣٣" تحت رعاية خادم الحرمين الشـريفين الملك سـلمان بن عبدالعزيز، يوم الخميس ١٣ /٤ /١٤٤٠ هـ الموافق ٢٠/ ١٢ِ/ ٢٠١٨م.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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برعاية الملك.. افتتاح "الجنادرية ٣٣" في 20 ديسمبر
سبق

أعلن الحساب الرسمي للمهرجان الوطني للتراث والثقافة أن موعد افتتاح مهرجان "الجنادرية ٣٣"، سيكون منتصف شهر ربيع الآخر المقبل.

وقال الحساب: بحسب التوجيه السامي الكريم؛ تقرّر أن يكون موعد افتتاح المهرجان الوطني للتراث والثقافة "الجنادرية ٣٣" تحت رعاية خادم الحرمين الشـريفين الملك سـلمان بن عبدالعزيز، يوم الخميس ١٣ /٤ /١٤٤٠ هـ الموافق ٢٠/ ١٢ِ/ ٢٠١٨م.

08 نوفمبر 2018 - 30 صفر 1440
05:04 PM
اخر تعديل
08 نوفمبر 2018 - 30 صفر 1440
08:11 PM

برعاية الملك.. افتتاح "الجنادرية ٣٣" في 20 ديسمبر

يصادف الخميس الموافق 13 من شهر ربيع الآخر

A A A
فهد الغبيوي - الرياض
1
4,028

أعلن الحساب الرسمي للمهرجان الوطني للتراث والثقافة أن موعد افتتاح مهرجان "الجنادرية ٣٣"، سيكون منتصف شهر ربيع الآخر المقبل.

وقال الحساب: بحسب التوجيه السامي الكريم؛ تقرّر أن يكون موعد افتتاح المهرجان الوطني للتراث والثقافة "الجنادرية ٣٣" تحت رعاية خادم الحرمين الشـريفين الملك سـلمان بن عبدالعزيز، يوم الخميس ١٣ /٤ /١٤٤٠ هـ الموافق ٢٠/ ١٢ِ/ ٢٠١٨م.

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