النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الخريف": توظيف 542 سعوديًّا مقابل الاستغناء عن 565 وافدًا

أكد أن وزارته ستواصل إعلان المؤشرات الشهرية لمنظومة الصناعة

ذكر وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر إبراهيم الخريف، اليوم، أن الوزارة ستواصل، وبكل شفافية، إعلان المؤشرات الشهرية لمنظومة الصناعة.

وأشار إلى أنه في ظل دعم الحكومة، وانعكاس أثر المبادرات والحوافز الحكومية؛ فقد واصل القطاع نموه في إصدار التراخيص وجذب الاستثمارات الجديدة.

وكشف "الخريف" عن توظيف 542 سعوديًّا، مقابل الاستغناء عن 565 وافدًا.

بندر الخريف

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الخريف": توظيف 542 سعوديًّا مقابل الاستغناء عن 565 وافدًا
سبق

ذكر وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر إبراهيم الخريف، اليوم، أن الوزارة ستواصل، وبكل شفافية، إعلان المؤشرات الشهرية لمنظومة الصناعة.

وأشار إلى أنه في ظل دعم الحكومة، وانعكاس أثر المبادرات والحوافز الحكومية؛ فقد واصل القطاع نموه في إصدار التراخيص وجذب الاستثمارات الجديدة.

وكشف "الخريف" عن توظيف 542 سعوديًّا، مقابل الاستغناء عن 565 وافدًا.

10 سبتمبر 2020 - 22 محرّم 1442
12:38 PM

"الخريف": توظيف 542 سعوديًّا مقابل الاستغناء عن 565 وافدًا

أكد أن وزارته ستواصل إعلان المؤشرات الشهرية لمنظومة الصناعة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
2
4,349

ذكر وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر إبراهيم الخريف، اليوم، أن الوزارة ستواصل، وبكل شفافية، إعلان المؤشرات الشهرية لمنظومة الصناعة.

وأشار إلى أنه في ظل دعم الحكومة، وانعكاس أثر المبادرات والحوافز الحكومية؛ فقد واصل القطاع نموه في إصدار التراخيص وجذب الاستثمارات الجديدة.

وكشف "الخريف" عن توظيف 542 سعوديًّا، مقابل الاستغناء عن 565 وافدًا.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
4,855
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,822
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
21,412
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
25,434

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

احذر من الكفالة والشراكة والوكالة؟

احذر من الكفالة والشراكة والوكالة؟

عبدالرحمن المرشد
واقعية التعليم الافتراضي!!

واقعية التعليم الافتراضي!!

عبدالله بن خميس العمري
المرشدون والمرشدات في منزلة بين المنزلتين..!!

المرشدون والمرشدات في منزلة بين المنزلتين..!!

ماجد الحربي
وبدأ عام جديد بين كورونا والتعليم..!

وبدأ عام جديد بين كورونا والتعليم..!

سارة الجهني
السعودية.. والحرب على الفساد

السعودية.. والحرب على الفساد

غسان محمد عسيلان
"الفشليستا".. بكسر اللام

"الفشليستا".. بكسر اللام

فراس طرابلسي
جمعية ألزهايمر.. جهود إنسانية ومتعددة واستثنائية

جمعية ألزهايمر.. جهود إنسانية ومتعددة واستثنائية

حواء القرني
الوسطية وأساليب الإخوان

الوسطية وأساليب الإخوان

علي آل شرمة
صرِّح بمرضك وأصلك قبل زواجك

صرِّح بمرضك وأصلك قبل زواجك

حسن آل عمير
الموارد البشرية و"وظيفتك دكانك"..!

الموارد البشرية و"وظيفتك دكانك"..!

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك
التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة