"الخريف": توظيف 542 سعوديًّا مقابل الاستغناء عن 565 وافدًا

"الخريف": توظيف 542 سعوديًّا مقابل الاستغناء عن 565 وافدًا
أكد أن وزارته ستواصل إعلان المؤشرات الشهرية لمنظومة الصناعة
ذكر وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر إبراهيم الخريف، اليوم، أن الوزارة ستواصل، وبكل شفافية، إعلان المؤشرات الشهرية لمنظومة الصناعة.
وأشار إلى أنه في ظل دعم الحكومة، وانعكاس أثر المبادرات والحوافز الحكومية؛ فقد واصل القطاع نموه في إصدار التراخيص وجذب الاستثمارات الجديدة.
وكشف "الخريف" عن توظيف 542 سعوديًّا، مقابل الاستغناء عن 565 وافدًا.
بندر الخريف
"الخريف": توظيف 542 سعوديًّا مقابل الاستغناء عن 565 وافدًا
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2020-09-10
ذكر وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر إبراهيم الخريف، اليوم، أن الوزارة ستواصل، وبكل شفافية، إعلان المؤشرات الشهرية لمنظومة الصناعة.
وأشار إلى أنه في ظل دعم الحكومة، وانعكاس أثر المبادرات والحوافز الحكومية؛ فقد واصل القطاع نموه في إصدار التراخيص وجذب الاستثمارات الجديدة.
وكشف "الخريف" عن توظيف 542 سعوديًّا، مقابل الاستغناء عن 565 وافدًا.
10 سبتمبر 2020 - 22 محرّم 1442
12:38 PM
"الخريف": توظيف 542 سعوديًّا مقابل الاستغناء عن 565 وافدًا
أكد أن وزارته ستواصل إعلان المؤشرات الشهرية لمنظومة الصناعة
ذكر وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر إبراهيم الخريف، اليوم، أن الوزارة ستواصل، وبكل شفافية، إعلان المؤشرات الشهرية لمنظومة الصناعة.
وأشار إلى أنه في ظل دعم الحكومة، وانعكاس أثر المبادرات والحوافز الحكومية؛ فقد واصل القطاع نموه في إصدار التراخيص وجذب الاستثمارات الجديدة.
وكشف "الخريف" عن توظيف 542 سعوديًّا، مقابل الاستغناء عن 565 وافدًا.