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البيروفي فارفان أول المصابين بكورونا في الدوري الروسي

أُصيب المهاجم البيروفي المخضرم جيفرسون فارفان بفيروس كورونا المستجد، بحسب ما أعلن السبت ناديه لوكوموتيف موسكو، ليصبح أول حالة في الدوري الروسي لكرة القدم المتوقع استئنافه في 21 يونيو.

كتب نادي العاصمة في حسابه على "تويتر": "تم تشخيص فيروس كورونا لدى لاعبنا جيفرسون فارفان. نتمنى له الصحة الجيدة، جيف! تعافى بسرعة!".

وأوضح رئيس النادي أناتولي ميشتتشيرياكوف لوكالة ريا-نوفوستي "هو في موسكو ولم ينقل إلى المستشفى، هذا القرار سيتخذ بحسب تعليمات السلطات والأطباء".

ويلعب فارفان (35 عامًا) مع لوكوموتيف منذ 2017، لكنه لم يخض أي مباراة هذا الموسم بسبب إصابة في ركبته تعرض لها الصيف الماضي في كوبا أمريكا مع منتخب بلاده.

وكان الاتحاد الروسي للعبة أعلن يوم أمس الجمعة استئناف مسابقاته في 21 يونيو دون جماهير، على الرغم من الإصابات المتزايدة في الأيام الأخيرة.

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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البيروفي فارفان أول المصابين بكورونا في الدوري الروسي
سبق

أُصيب المهاجم البيروفي المخضرم جيفرسون فارفان بفيروس كورونا المستجد، بحسب ما أعلن السبت ناديه لوكوموتيف موسكو، ليصبح أول حالة في الدوري الروسي لكرة القدم المتوقع استئنافه في 21 يونيو.

كتب نادي العاصمة في حسابه على "تويتر": "تم تشخيص فيروس كورونا لدى لاعبنا جيفرسون فارفان. نتمنى له الصحة الجيدة، جيف! تعافى بسرعة!".

وأوضح رئيس النادي أناتولي ميشتتشيرياكوف لوكالة ريا-نوفوستي "هو في موسكو ولم ينقل إلى المستشفى، هذا القرار سيتخذ بحسب تعليمات السلطات والأطباء".

ويلعب فارفان (35 عامًا) مع لوكوموتيف منذ 2017، لكنه لم يخض أي مباراة هذا الموسم بسبب إصابة في ركبته تعرض لها الصيف الماضي في كوبا أمريكا مع منتخب بلاده.

وكان الاتحاد الروسي للعبة أعلن يوم أمس الجمعة استئناف مسابقاته في 21 يونيو دون جماهير، على الرغم من الإصابات المتزايدة في الأيام الأخيرة.

17 مايو 2020 - 24 رمضان 1441
12:23 AM

البيروفي فارفان أول المصابين بكورونا في الدوري الروسي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أُصيب المهاجم البيروفي المخضرم جيفرسون فارفان بفيروس كورونا المستجد، بحسب ما أعلن السبت ناديه لوكوموتيف موسكو، ليصبح أول حالة في الدوري الروسي لكرة القدم المتوقع استئنافه في 21 يونيو.

كتب نادي العاصمة في حسابه على "تويتر": "تم تشخيص فيروس كورونا لدى لاعبنا جيفرسون فارفان. نتمنى له الصحة الجيدة، جيف! تعافى بسرعة!".

وأوضح رئيس النادي أناتولي ميشتتشيرياكوف لوكالة ريا-نوفوستي "هو في موسكو ولم ينقل إلى المستشفى، هذا القرار سيتخذ بحسب تعليمات السلطات والأطباء".

ويلعب فارفان (35 عامًا) مع لوكوموتيف منذ 2017، لكنه لم يخض أي مباراة هذا الموسم بسبب إصابة في ركبته تعرض لها الصيف الماضي في كوبا أمريكا مع منتخب بلاده.

وكان الاتحاد الروسي للعبة أعلن يوم أمس الجمعة استئناف مسابقاته في 21 يونيو دون جماهير، على الرغم من الإصابات المتزايدة في الأيام الأخيرة.

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