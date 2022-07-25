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"المنتشري" يفتتح معرض السلامة المرورية بمكة.. أنشطة توعوية منوعة

افتتح مدير الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة اللواء علي بن خضران المنتشري، صباح اليوم الثلاثاء، المعرض التوعوي الخاص بالسلامة بمقر مكة مول بحي العزيزية.

ويضم المعرض بين أركانه العديدَ من الأنشطة التوعوية والتثقيفية الخاصة بالسلامة، ويهدف إلى رفع مستوى الوعي لتعزيز ثقافة السلامة وضمان إيصالها للأسر وكافة شرائح المجتمع المختلفة؛ لتسليط الضوء على أهم النقاط التي قد تساهم -بمشيئة الله- في منع وقوع الحوادث؛ كتجنب استخدام المواصلات الكهربائية الرديئة، ومعرفة الفروقات فيما بينها، وضرورة امتلاك وسائل السلامة المنزلية، وكذلك توعية الأطفال وتثقيفهم بأمور السلامة بأساليب تناسبهم وتجعل ارتباطهم بالتوعية أكبر.

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"المنتشري" يفتتح معرض السلامة المرورية بمكة.. أنشطة توعوية منوعة
سبق

افتتح مدير الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة اللواء علي بن خضران المنتشري، صباح اليوم الثلاثاء، المعرض التوعوي الخاص بالسلامة بمقر مكة مول بحي العزيزية.

ويضم المعرض بين أركانه العديدَ من الأنشطة التوعوية والتثقيفية الخاصة بالسلامة، ويهدف إلى رفع مستوى الوعي لتعزيز ثقافة السلامة وضمان إيصالها للأسر وكافة شرائح المجتمع المختلفة؛ لتسليط الضوء على أهم النقاط التي قد تساهم -بمشيئة الله- في منع وقوع الحوادث؛ كتجنب استخدام المواصلات الكهربائية الرديئة، ومعرفة الفروقات فيما بينها، وضرورة امتلاك وسائل السلامة المنزلية، وكذلك توعية الأطفال وتثقيفهم بأمور السلامة بأساليب تناسبهم وتجعل ارتباطهم بالتوعية أكبر.

23 يوليو 2019 - 20 ذو القعدة 1440
12:50 PM

"المنتشري" يفتتح معرض السلامة المرورية بمكة.. أنشطة توعوية منوعة

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
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افتتح مدير الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة اللواء علي بن خضران المنتشري، صباح اليوم الثلاثاء، المعرض التوعوي الخاص بالسلامة بمقر مكة مول بحي العزيزية.

ويضم المعرض بين أركانه العديدَ من الأنشطة التوعوية والتثقيفية الخاصة بالسلامة، ويهدف إلى رفع مستوى الوعي لتعزيز ثقافة السلامة وضمان إيصالها للأسر وكافة شرائح المجتمع المختلفة؛ لتسليط الضوء على أهم النقاط التي قد تساهم -بمشيئة الله- في منع وقوع الحوادث؛ كتجنب استخدام المواصلات الكهربائية الرديئة، ومعرفة الفروقات فيما بينها، وضرورة امتلاك وسائل السلامة المنزلية، وكذلك توعية الأطفال وتثقيفهم بأمور السلامة بأساليب تناسبهم وتجعل ارتباطهم بالتوعية أكبر.

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