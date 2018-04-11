"الصحة" تعلن أول إصابة بـ"كورونا" في حائل.. "سبق" تكشف تفاصيلها

مقيم من نيبال سائق شاحنة لنقل المواد من منجم غزالة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم، عن أول حالة مسجلة مصابة بفيروس "كورونا" بمنطقة حائل، حيث تم رصد الحالة بمحافظة الشملي.

وعلمت "سبق" أن الحالة المسجلة هي لمقيم من الجنسية النيبالية، قادم من المدينة المنورة كقائد شاحنة لنقل المواد من منجم غزالة التابع لشركة التعدين العربية السعودية، بقرية ضريغط الواقعة على مسافة 178كم على طريق حائل الحائط، إلى المدينة المنورة.

وقد تم الكشف على السائق بجهاز قياس الحرارة من قِبل موظف الأمن عند بوابة المنجم، ورصد درجة حرارة عالية على السائق، مما استلزم استدعاء ممرض المنجم، الذي أكد أن حرارة السائق عالية، قبل نقله لمستشفى محافظة الشملي، بواسطة مقيمين اثنين آخرين.

وتحفّظ المستشفى على الحالة، وتم استدعاء مسعفي النيبالي، احترازياً، واتضح وقت الاتصال بهما أن أقرب نقطة صحية لهما في رياض الخبراء بالقصيم، فتم التحفظ عليهما هناك.



وتم التحفظ على جميع أفراد الطاقم السعودي الذين باشروا الحالة بالمنجم، وعددهم أربعة، وذلك بمستشفى محافظة الغزالة، قبل سحب عينات منهم وإرسالها لمختبر في الرياض.

وقد تم تنفيذ الحجر بالنسبة جميع العاملين في المنجم، وذلك في سكنهم الخاص بالمنجم، والشروع بالفحص الطبي لهم من قِبل فريق طبي.

وعلمت "سبق" أن الجهات المعنية بمنطقة حائل، أوقفت العمل في المنجم، وقررت إعادة شاحنات قادمة إلى المنجم من المدينة المنورة.