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كورونا يضرب بقوة اليوم في الإمارات: تسجيل 45 إصابة جديدة بالفيروس

في أكبر ارتفاع يومي للمصابين بهذا المرض

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية عن تسجيل 45 إصابة جديدة بعدوى فيروس كورونا "COVID-19"، في أكبر ارتفاع يومي للمصابين بهذا المرض منذ بدء التفشي في البلاد.
وطبقا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام"، أفادت وزارة الصحة الإماراتية، في بيان صحفي أصدرته اليوم الاثنين، بارتفاع عدد الإصابات في البلاد بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 45 حالة جديدة، ليصل إلى نقطة 198 بعد أن كانت هذه الحصيلة على مستوى 153 أمس الأحد.
ويمثل هذا الارتفاع أكبر زيادة يومية لعدد المصابين في الإمارات منذ بدء تفشي الفيروس في البلاد.
وأوضحت أن مصابًا من قائمة الحالات المعلنة اليوم كان عائدًا من السفر لم يلتزم بالحجر المنزلي وانتظار ظهور الفحص الطبي، وتسبب في نقل العدوى إلى 17 شخصًا.
وذكرت الوزارة مع ذلك أن عدد المتعافين ارتفع بواقع 3 حالات جديدة لمصابين يعودون لجنسيات مختلفة، بينهم شخص من النيبال وواحد من إيران، وبلغ مجموع حالات الشفاء في الدولة 41 حالة.

ولم تعلن الوزارة عن رصد أي وفيات جديدة بالمرض، لتبقى هذه الحصيلة حتى الآن عند مستوى حالتين 2.

فيروس كورونا الجديد

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كورونا يضرب بقوة اليوم في الإمارات: تسجيل 45 إصابة جديدة بالفيروس
سبق

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية عن تسجيل 45 إصابة جديدة بعدوى فيروس كورونا "COVID-19"، في أكبر ارتفاع يومي للمصابين بهذا المرض منذ بدء التفشي في البلاد.
وطبقا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام"، أفادت وزارة الصحة الإماراتية، في بيان صحفي أصدرته اليوم الاثنين، بارتفاع عدد الإصابات في البلاد بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 45 حالة جديدة، ليصل إلى نقطة 198 بعد أن كانت هذه الحصيلة على مستوى 153 أمس الأحد.
ويمثل هذا الارتفاع أكبر زيادة يومية لعدد المصابين في الإمارات منذ بدء تفشي الفيروس في البلاد.
وأوضحت أن مصابًا من قائمة الحالات المعلنة اليوم كان عائدًا من السفر لم يلتزم بالحجر المنزلي وانتظار ظهور الفحص الطبي، وتسبب في نقل العدوى إلى 17 شخصًا.
وذكرت الوزارة مع ذلك أن عدد المتعافين ارتفع بواقع 3 حالات جديدة لمصابين يعودون لجنسيات مختلفة، بينهم شخص من النيبال وواحد من إيران، وبلغ مجموع حالات الشفاء في الدولة 41 حالة.

ولم تعلن الوزارة عن رصد أي وفيات جديدة بالمرض، لتبقى هذه الحصيلة حتى الآن عند مستوى حالتين 2.

23 مارس 2020 - 28 رجب 1441
06:23 PM

كورونا يضرب بقوة اليوم في الإمارات: تسجيل 45 إصابة جديدة بالفيروس

في أكبر ارتفاع يومي للمصابين بهذا المرض

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة الإماراتية عن تسجيل 45 إصابة جديدة بعدوى فيروس كورونا "COVID-19"، في أكبر ارتفاع يومي للمصابين بهذا المرض منذ بدء التفشي في البلاد.
وطبقا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام"، أفادت وزارة الصحة الإماراتية، في بيان صحفي أصدرته اليوم الاثنين، بارتفاع عدد الإصابات في البلاد بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 45 حالة جديدة، ليصل إلى نقطة 198 بعد أن كانت هذه الحصيلة على مستوى 153 أمس الأحد.
ويمثل هذا الارتفاع أكبر زيادة يومية لعدد المصابين في الإمارات منذ بدء تفشي الفيروس في البلاد.
وأوضحت أن مصابًا من قائمة الحالات المعلنة اليوم كان عائدًا من السفر لم يلتزم بالحجر المنزلي وانتظار ظهور الفحص الطبي، وتسبب في نقل العدوى إلى 17 شخصًا.
وذكرت الوزارة مع ذلك أن عدد المتعافين ارتفع بواقع 3 حالات جديدة لمصابين يعودون لجنسيات مختلفة، بينهم شخص من النيبال وواحد من إيران، وبلغ مجموع حالات الشفاء في الدولة 41 حالة.

ولم تعلن الوزارة عن رصد أي وفيات جديدة بالمرض، لتبقى هذه الحصيلة حتى الآن عند مستوى حالتين 2.

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