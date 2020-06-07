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أوكرانيا تسجل 485 إصابة جديدة بكورونا

وصل إجمالي الإصابات إلى 26 ألفًا و999 حالة

سجلت أوكرانيا، اليوم، 485 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليصل إجمالي الإصابات إلى 26 ألفًا و999 إصابة.

وأوضحت وزارة الصحة الأوكرانية، أن 12054 شخصًا تماثلوا للشفاء؛ مشيرة إلى أنها سجلت 788 حالة وفاة، وتبلغ أعمار الغالبية العظمى للمتوفين أكثر من 50 عامًا؛ ما نسبته 88% من مجموع المعنيين.

وأجرت السلطات الصحية الأوكرانية أمس 14994 فحص عينة للعدوى بالفيروس التاجي المستجد في أوكرانيا، التي فرضت الحجر الصحي منذ 12 مارس الماضي.

أوكرانيا فيروس كورونا الجديد

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أوكرانيا تسجل 485 إصابة جديدة بكورونا
سبق

سجلت أوكرانيا، اليوم، 485 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليصل إجمالي الإصابات إلى 26 ألفًا و999 إصابة.

وأوضحت وزارة الصحة الأوكرانية، أن 12054 شخصًا تماثلوا للشفاء؛ مشيرة إلى أنها سجلت 788 حالة وفاة، وتبلغ أعمار الغالبية العظمى للمتوفين أكثر من 50 عامًا؛ ما نسبته 88% من مجموع المعنيين.

وأجرت السلطات الصحية الأوكرانية أمس 14994 فحص عينة للعدوى بالفيروس التاجي المستجد في أوكرانيا، التي فرضت الحجر الصحي منذ 12 مارس الماضي.

07 يونيو 2020 - 15 شوّال 1441
01:37 PM

أوكرانيا تسجل 485 إصابة جديدة بكورونا

وصل إجمالي الإصابات إلى 26 ألفًا و999 حالة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجلت أوكرانيا، اليوم، 485 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليصل إجمالي الإصابات إلى 26 ألفًا و999 إصابة.

وأوضحت وزارة الصحة الأوكرانية، أن 12054 شخصًا تماثلوا للشفاء؛ مشيرة إلى أنها سجلت 788 حالة وفاة، وتبلغ أعمار الغالبية العظمى للمتوفين أكثر من 50 عامًا؛ ما نسبته 88% من مجموع المعنيين.

وأجرت السلطات الصحية الأوكرانية أمس 14994 فحص عينة للعدوى بالفيروس التاجي المستجد في أوكرانيا، التي فرضت الحجر الصحي منذ 12 مارس الماضي.

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