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"الجبير" يبحث سبل التعاون المشترك مع عدد من المسؤولين بإيطاليا

استعرض خلال زيارته الرسمية العلاقات الثنائية ومستجدات القضايا الإقليمية

التقى وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، خلال زيارته الرسمية لإيطاليا، رئيس لجنة حقوق الإنسان لدى مجلس النواب السيدة إيولاندا دي ستاسيو، وعضو لجنة شؤون العدل لدى مجلس النواب جان فرانكو دي سارنو، وعضو لجنة الشؤون الأوروبية فرانشيسكا جاليتزيا، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية الإيطالية الأمير فيصل بن سطام بن عبد العزيز.

وجرى خلال اللقاء استعراض عدد من الموضوعات، إضافة إلى بحث مجالات التعاون المشترك.

كما التقى الجبير كلاً على حدة نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية لدى مجلس الشيوخ الإيطالي السيدة ستيفانيا كراكسي، وعضو لجنة الشؤون الخارجية المستشار السياسي للمتحدث باسم مجلس الشيوخ الينتينو الينتيني.

وجرى خلال اللقاءين استعراض العلاقات الثنائية، ومستجدات القضايا الإقليمية والدولية. حضر اللقاءات السفير خالد بن مساعد العنقري، والمستشار إيهاب بن محمد النجار.

وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير مجلس الشيوخ الإيطالي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الجبير" يبحث سبل التعاون المشترك مع عدد من المسؤولين بإيطاليا
سبق

التقى وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، خلال زيارته الرسمية لإيطاليا، رئيس لجنة حقوق الإنسان لدى مجلس النواب السيدة إيولاندا دي ستاسيو، وعضو لجنة شؤون العدل لدى مجلس النواب جان فرانكو دي سارنو، وعضو لجنة الشؤون الأوروبية فرانشيسكا جاليتزيا، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية الإيطالية الأمير فيصل بن سطام بن عبد العزيز.

وجرى خلال اللقاء استعراض عدد من الموضوعات، إضافة إلى بحث مجالات التعاون المشترك.

كما التقى الجبير كلاً على حدة نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية لدى مجلس الشيوخ الإيطالي السيدة ستيفانيا كراكسي، وعضو لجنة الشؤون الخارجية المستشار السياسي للمتحدث باسم مجلس الشيوخ الينتينو الينتيني.

وجرى خلال اللقاءين استعراض العلاقات الثنائية، ومستجدات القضايا الإقليمية والدولية. حضر اللقاءات السفير خالد بن مساعد العنقري، والمستشار إيهاب بن محمد النجار.

16 نوفمبر 2019 - 19 ربيع الأول 1441
01:11 AM

"الجبير" يبحث سبل التعاون المشترك مع عدد من المسؤولين بإيطاليا

استعرض خلال زيارته الرسمية العلاقات الثنائية ومستجدات القضايا الإقليمية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - روما
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التقى وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، خلال زيارته الرسمية لإيطاليا، رئيس لجنة حقوق الإنسان لدى مجلس النواب السيدة إيولاندا دي ستاسيو، وعضو لجنة شؤون العدل لدى مجلس النواب جان فرانكو دي سارنو، وعضو لجنة الشؤون الأوروبية فرانشيسكا جاليتزيا، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية الإيطالية الأمير فيصل بن سطام بن عبد العزيز.

وجرى خلال اللقاء استعراض عدد من الموضوعات، إضافة إلى بحث مجالات التعاون المشترك.

كما التقى الجبير كلاً على حدة نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية لدى مجلس الشيوخ الإيطالي السيدة ستيفانيا كراكسي، وعضو لجنة الشؤون الخارجية المستشار السياسي للمتحدث باسم مجلس الشيوخ الينتينو الينتيني.

وجرى خلال اللقاءين استعراض العلاقات الثنائية، ومستجدات القضايا الإقليمية والدولية. حضر اللقاءات السفير خالد بن مساعد العنقري، والمستشار إيهاب بن محمد النجار.

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