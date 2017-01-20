"النقل" تعلن موعد الإغلاق الجزئي لطريق الملك خالد بالخبر للبدء في الإصلاحات

لإعادة السفلتة على 4 مراحل.. وإتاحة الحركة على مسارين بديلين

أعلن فرع وزارة النقل والخدمات اللوجستية بالمنطقة الشرقية -بالتعاون مع إدارة مرور المنطقة- عن البدء بإصلاح طريق الملك خالد في الخبر بأعمال الكشط وإعادة السفلتة بالاتجاهين، بدءًا من تقاطع طريق أبو حدرية جسر البحرين إلى نفق الراشد.

وأفادت الوزارة بأن العمل سيكون بإغلاق جزئي على مسارين، وإتاحة الحركة على المسارين الآخرين، ومقسم على أربعة مراحل من تاريخ 19 جمادى الآخرة.

وتابعت في فيديو على حساب المرور السعودي، أن المرحلة الأولى ستكون من نفق الراشد إلى كوبري العشرين بالثقبة، بطول 3كم ومدة 15 يومًا، وخلال هذه المدة سوف يتم إغلاق الحركة على الجسر القادم من الخبر إلى طريق الملك خالد؛ لافتة إلى أن الطريق البديل هو الدوران من تقاطع طريق الملك سعود.

ولفتت إلى أن المرحلة الثانية ستكون من تقاطع كوبري العشرين بالثقبة، إلى جسر إسكان الخبر، بطول 3كم ولمدة 15 يومًا.

أما المرحلة الثالثة فستبدأ من كوبري إسكان الخبر إلى جسر البحرين بطول 2كم ولمدة 10 أيام.

وستبدأ المرحلة الرابعة من تقاطع جسر البحرين إلى شارع النعمان بن حارثة بطول 2كم ولمدة 10 أيام؛ مشيرة إلى أنه سيتم العمل بالطريق المعاكس بنفس المراحل والمدد المذكورة، كما سيتم إغلاق المداخل والمخارج المؤدية لمنطقة العمل.

وأكدت إدارة المرور أن العمل سيبدأ يوم السبت 19 جمادى الآخرة 1443هـ، الموافق 22 يناير الجاري.

وأهابت الإدارة باستخدام الطرق البديلة طيلة مدة الإغلاق.