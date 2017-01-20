النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 5591 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 5238 خلال الـ24 ساعة الماضية

"النقل" تعلن موعد الإغلاق الجزئي لطريق الملك خالد بالخبر للبدء في الإصلاحات

لإعادة السفلتة على 4 مراحل.. وإتاحة الحركة على مسارين بديلين

أعلن فرع وزارة النقل والخدمات اللوجستية بالمنطقة الشرقية -بالتعاون مع إدارة مرور المنطقة- عن البدء بإصلاح طريق الملك خالد في الخبر بأعمال الكشط وإعادة السفلتة بالاتجاهين، بدءًا من تقاطع طريق أبو حدرية جسر البحرين إلى نفق الراشد.

وأفادت الوزارة بأن العمل سيكون بإغلاق جزئي على مسارين، وإتاحة الحركة على المسارين الآخرين، ومقسم على أربعة مراحل من تاريخ 19 جمادى الآخرة.

وتابعت في فيديو على حساب المرور السعودي، أن المرحلة الأولى ستكون من نفق الراشد إلى كوبري العشرين بالثقبة، بطول 3كم ومدة 15 يومًا، وخلال هذه المدة سوف يتم إغلاق الحركة على الجسر القادم من الخبر إلى طريق الملك خالد؛ لافتة إلى أن الطريق البديل هو الدوران من تقاطع طريق الملك سعود.

ولفتت إلى أن المرحلة الثانية ستكون من تقاطع كوبري العشرين بالثقبة، إلى جسر إسكان الخبر، بطول 3كم ولمدة 15 يومًا.

أما المرحلة الثالثة فستبدأ من كوبري إسكان الخبر إلى جسر البحرين بطول 2كم ولمدة 10 أيام.

وستبدأ المرحلة الرابعة من تقاطع جسر البحرين إلى شارع النعمان بن حارثة بطول 2كم ولمدة 10 أيام؛ مشيرة إلى أنه سيتم العمل بالطريق المعاكس بنفس المراحل والمدد المذكورة، كما سيتم إغلاق المداخل والمخارج المؤدية لمنطقة العمل.

وأكدت إدارة المرور أن العمل سيبدأ يوم السبت 19 جمادى الآخرة 1443هـ، الموافق 22 يناير الجاري.

وأهابت الإدارة باستخدام الطرق البديلة طيلة مدة الإغلاق.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"النقل" تعلن موعد الإغلاق الجزئي لطريق الملك خالد بالخبر للبدء في الإصلاحات
سبق

أعلن فرع وزارة النقل والخدمات اللوجستية بالمنطقة الشرقية -بالتعاون مع إدارة مرور المنطقة- عن البدء بإصلاح طريق الملك خالد في الخبر بأعمال الكشط وإعادة السفلتة بالاتجاهين، بدءًا من تقاطع طريق أبو حدرية جسر البحرين إلى نفق الراشد.

وأفادت الوزارة بأن العمل سيكون بإغلاق جزئي على مسارين، وإتاحة الحركة على المسارين الآخرين، ومقسم على أربعة مراحل من تاريخ 19 جمادى الآخرة.

وتابعت في فيديو على حساب المرور السعودي، أن المرحلة الأولى ستكون من نفق الراشد إلى كوبري العشرين بالثقبة، بطول 3كم ومدة 15 يومًا، وخلال هذه المدة سوف يتم إغلاق الحركة على الجسر القادم من الخبر إلى طريق الملك خالد؛ لافتة إلى أن الطريق البديل هو الدوران من تقاطع طريق الملك سعود.

ولفتت إلى أن المرحلة الثانية ستكون من تقاطع كوبري العشرين بالثقبة، إلى جسر إسكان الخبر، بطول 3كم ولمدة 15 يومًا.

أما المرحلة الثالثة فستبدأ من كوبري إسكان الخبر إلى جسر البحرين بطول 2كم ولمدة 10 أيام.

وستبدأ المرحلة الرابعة من تقاطع جسر البحرين إلى شارع النعمان بن حارثة بطول 2كم ولمدة 10 أيام؛ مشيرة إلى أنه سيتم العمل بالطريق المعاكس بنفس المراحل والمدد المذكورة، كما سيتم إغلاق المداخل والمخارج المؤدية لمنطقة العمل.

وأكدت إدارة المرور أن العمل سيبدأ يوم السبت 19 جمادى الآخرة 1443هـ، الموافق 22 يناير الجاري.

وأهابت الإدارة باستخدام الطرق البديلة طيلة مدة الإغلاق.

20 يناير 2022 - 17 جمادى الآخر 1443
01:00 PM

"النقل" تعلن موعد الإغلاق الجزئي لطريق الملك خالد بالخبر للبدء في الإصلاحات

لإعادة السفلتة على 4 مراحل.. وإتاحة الحركة على مسارين بديلين

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
161

أعلن فرع وزارة النقل والخدمات اللوجستية بالمنطقة الشرقية -بالتعاون مع إدارة مرور المنطقة- عن البدء بإصلاح طريق الملك خالد في الخبر بأعمال الكشط وإعادة السفلتة بالاتجاهين، بدءًا من تقاطع طريق أبو حدرية جسر البحرين إلى نفق الراشد.

وأفادت الوزارة بأن العمل سيكون بإغلاق جزئي على مسارين، وإتاحة الحركة على المسارين الآخرين، ومقسم على أربعة مراحل من تاريخ 19 جمادى الآخرة.

وتابعت في فيديو على حساب المرور السعودي، أن المرحلة الأولى ستكون من نفق الراشد إلى كوبري العشرين بالثقبة، بطول 3كم ومدة 15 يومًا، وخلال هذه المدة سوف يتم إغلاق الحركة على الجسر القادم من الخبر إلى طريق الملك خالد؛ لافتة إلى أن الطريق البديل هو الدوران من تقاطع طريق الملك سعود.

ولفتت إلى أن المرحلة الثانية ستكون من تقاطع كوبري العشرين بالثقبة، إلى جسر إسكان الخبر، بطول 3كم ولمدة 15 يومًا.

أما المرحلة الثالثة فستبدأ من كوبري إسكان الخبر إلى جسر البحرين بطول 2كم ولمدة 10 أيام.

وستبدأ المرحلة الرابعة من تقاطع جسر البحرين إلى شارع النعمان بن حارثة بطول 2كم ولمدة 10 أيام؛ مشيرة إلى أنه سيتم العمل بالطريق المعاكس بنفس المراحل والمدد المذكورة، كما سيتم إغلاق المداخل والمخارج المؤدية لمنطقة العمل.

وأكدت إدارة المرور أن العمل سيبدأ يوم السبت 19 جمادى الآخرة 1443هـ، الموافق 22 يناير الجاري.

وأهابت الإدارة باستخدام الطرق البديلة طيلة مدة الإغلاق.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,740
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,582
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,855
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,724

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

نجاح التعداد السكاني واجب وطني وأخلاقي

نجاح التعداد السكاني واجب وطني وأخلاقي

علي آل شرمة
الرياض.. صخب إيجابي وحراك لا يهدأ

الرياض.. صخب إيجابي وحراك لا يهدأ

ماجد آل حسنه
ابتسامة فرح وابتسامة عزاء..!!

ابتسامة فرح وابتسامة عزاء..!!

ماجد الحربي
فحص كورونا وابتزاز المستشفيات الخاصة..!!

فحص كورونا وابتزاز المستشفيات الخاصة..!!

عبدالرحمن المرشد
القيم الشخصية وتشكيل المصير

القيم الشخصية وتشكيل المصير

نسيم الصريصري
لماذا تقاعس بعض الدعاة؟

لماذا تقاعس بعض الدعاة؟

حسن آل عمير
من هنا نبعت..!!

من هنا نبعت..!!

ساير المنيعي
نمط الحياة الصحية.. تقدم وتحديات

نمط الحياة الصحية.. تقدم وتحديات

عبدالعزيز الفريان
راجعنا بكرة

راجعنا بكرة

مها الجبر
متى يفهم مشاهير التواصل؟؟؟

متى يفهم مشاهير التواصل؟؟؟

ماجد آل حسنه
عمليات التجميل.. هل توجد رقابة؟

عمليات التجميل.. هل توجد رقابة؟

عبدالرحمن المرشد
الهلال ومعزوفة الحظ..!!

الهلال ومعزوفة الحظ..!!

محمد الصيعري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة