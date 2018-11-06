مشهد مؤثر.. كلبة تنقذ صغارها من الغرق داخل متنزه بالليث

رصده مواطن أثناء الأمطار والسيول التي داهمت عين الحارة

رصد مواطن بعدسة جواله، خلال الأمطار والسيول التي غمرت متنزه العين الحارة بالليث السبت الماضي، مقطع فيديو مؤثراً، تظهر فيه كلبة وهي تنقذ عدداً من الكلاب الصغار من الغرق، بعد أن لجأت تلك الكلاب إلى المتنزه هرباً من الوادي، قبل أن تلحق بها السيول وتحاصرها داخل المتنزه.

وأظهر الفيديو الكلبة وهي تنقذ جِراءها الصغار من الغرق داخل المتنزه، لتخرج بها إلى بر الأمان، في مشهد لاقى رواجاً واسعاً بين متداوليه، ونال إعجابهم؛ نظراً لما أقدمت عليه الكلبة من مساعدة لإنقاذ صغارها من الغرق .

وكان متنزه العين الحارة الواقع على بعد 47 كيلومتراً شرقي محافظة الليث، والذي يضم في جنباته "المياه الكبريتية" التي يقصدها الزوار من خارج وداخل المحافظة؛ للاستطباب بمياهها، غمرته مياه الأمطار والسيول السبت الماضي.

وقد تحوّل أجزاء من مسطحاته الخضراء إلى وحل من الطين، وسط مطالبات من مرتاديه؛ المسؤولين في أمانة محافظة جدة، بضرورة الوقوف على المتنزه ورصد الأضرار التي لحقت به، ومحاسبة المقصرين، لافتين إلى أن المتنزه لم يحظَ بمشروع لتصريف مياه الأمطار والسيول.