أمريكا قررت مساعدة لبنان على توفير الكهرباء

تُولّد في الأردن بغاز مصري ثم تنقل إليه

أعلنت الرئاسة اللبنانية اليوم (الخميس)، أن الولايات المتحدة قررت مساعدة لبنان على توفير الكهرباء في الوقت الذي يعاني فيه البلد من نقص الوقود.

وأوضحت "الرئاسة" أن السفيرة الأمريكية أبلغت الرئيس ميشال عون بالقرار خلال مكالمة هاتفية اليوم.

وأضافت أن الخطة ستوفر الغاز الطبيعي من مصر إلى الأردن لتوليده إلى كهرباء إضافية يمكن نقلها إلى لبنان عبر سوريا بالإضافة إلى تسهيل نقل الغاز الطبيعي إلى لبنان.

وأشارت إلى أن المفاوضات مستمرة مع البنك الدولي لتمويل تكلفة الغاز.