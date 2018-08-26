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مرور مكة: إغلاق طريق جبل الكعبة والمتّجه إلى جرول

من بعد مخرج نفق السوق الصغير ابتداءً من الأحد المقبل

كشف مرور العاصمة المقدسة وبالتنسيق مع وزارة المالية، أنه سيتم إغلاق طريق جبل الكعبة من بعد مخرج نفق السوق الصغير والمتجه إلى جرول.

وأضاف المرور أن الإغلاق ابتداءً من يوم الأحد الموافق 21 محرم وحتى 15 شعبان 1443هـ، ويهيب بمستخدمي الطريق استخدام الطرق البديلة.

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مرور مكة: إغلاق طريق جبل الكعبة والمتّجه إلى جرول
سبق

كشف مرور العاصمة المقدسة وبالتنسيق مع وزارة المالية، أنه سيتم إغلاق طريق جبل الكعبة من بعد مخرج نفق السوق الصغير والمتجه إلى جرول.

وأضاف المرور أن الإغلاق ابتداءً من يوم الأحد الموافق 21 محرم وحتى 15 شعبان 1443هـ، ويهيب بمستخدمي الطريق استخدام الطرق البديلة.

26 أغسطس 2021 - 18 محرّم 1443
06:47 PM

مرور مكة: إغلاق طريق جبل الكعبة والمتّجه إلى جرول

من بعد مخرج نفق السوق الصغير ابتداءً من الأحد المقبل

A A A
هادي العصيمي - مكة المكرمة
0
643

كشف مرور العاصمة المقدسة وبالتنسيق مع وزارة المالية، أنه سيتم إغلاق طريق جبل الكعبة من بعد مخرج نفق السوق الصغير والمتجه إلى جرول.

وأضاف المرور أن الإغلاق ابتداءً من يوم الأحد الموافق 21 محرم وحتى 15 شعبان 1443هـ، ويهيب بمستخدمي الطريق استخدام الطرق البديلة.

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