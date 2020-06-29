الكويت.. شفاء 819 حالة من كورونا
إجمالي المتعافين وصل إلى 36313
سجلت الكويت خلال الـ24 ساعة، 819 حالة شفاء من فيروس كورونا المستجد.
وأوضحت وزارة الصحة الكويتية اليوم، أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء وصل إلى 36313 حالة.
وأكدت تماثًل تلك الحالات للشفاء، بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والخطوات المتبعة بهذا الشأن.
الكويت
فيروس كورونا الجديد
الكويت.. شفاء 819 حالة من كورونا
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2020-06-29
سجلت الكويت خلال الـ24 ساعة، 819 حالة شفاء من فيروس كورونا المستجد.
وأوضحت وزارة الصحة الكويتية اليوم، أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء وصل إلى 36313 حالة.
وأكدت تماثًل تلك الحالات للشفاء، بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والخطوات المتبعة بهذا الشأن.
29 يونيو 2020 - 8 ذو القعدة 1441
01:26 PM
الكويت.. شفاء 819 حالة من كورونا
إجمالي المتعافين وصل إلى 36313
سجلت الكويت خلال الـ24 ساعة، 819 حالة شفاء من فيروس كورونا المستجد.
وأوضحت وزارة الصحة الكويتية اليوم، أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء وصل إلى 36313 حالة.
وأكدت تماثًل تلك الحالات للشفاء، بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والخطوات المتبعة بهذا الشأن.