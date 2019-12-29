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موعد مع الإثارة في "المجاهيم" .. 13 سعودياً وإماراتياً يتنافسون في "جل - دق"

16 "فردية" تتبارى اليوم في "مهرجان المؤسّس للإبل" واسم الأمير خالد بن عبدالرحمن يبرز

ستكون منافسات المجاهيم (جل - دق)، مشتعلة بين السعوديين والإماراتيين حينما يستعرض، اليوم، أمام لجنة التحكيم بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل 8 إماراتيين و5 سعوديين، 16 "فردية" في فئتَي (جل - دق).

ويصارع السعودي فرج هادي فرج المري؛ وحيداً في منافسات "الدق" وسط 6 إماراتيين، فيما يبرز الأمير خالد بن عبدالرحمن خالد آل سعود، وحمد عوضة علي المري؛ في منافسات "الجل"؛ حيث يشارك كل منهما بـ "فرديتين".

وفيما يلي بيان بأسماء المشاركين في فئة الفردي "دق - جل" مجاهيم:

أسماء الملاك المشاركين في فئة الفردي (دق - مجاهيم)

1- الإماراتي سيف محسن بن عبدالحفيظ المزروعي (فرديتان).

2- الإماراتي محمد زايد خلفان المنصوري.

3- الإماراتي سعيد محسن حمد الفلاحي.

4- الإماراتي خلفان محسن حميد بن حفيظ المزروعي.

5- الإماراتي سهيل محمد كردوس العامري.

6- الإماراتي حمد جابر حمد المري.

7- فرج هادي فرج المري.

أسماء الملاك المشاركين في فئة الفردي (جل - مجاهيم)

1- الأمير خالد عبدالرحمن خالد آل سعود (فرديتان).

2- حمد عوضة علي المري (فرديتان).

3- الإماراتي الدوده سويد مبارك العامري.

4- حمود هليل عبيد العتيبي.

5- الإماراتي مبخوت عبدالله ناجي المنهالي.

مهرجان الملك عبدالعزيز للأبل منافسات المجاهيم

الرئيسية/ المملكة / محليات

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موعد مع الإثارة في "المجاهيم" .. 13 سعودياً وإماراتياً يتنافسون في "جل - دق"
سبق

ستكون منافسات المجاهيم (جل - دق)، مشتعلة بين السعوديين والإماراتيين حينما يستعرض، اليوم، أمام لجنة التحكيم بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل 8 إماراتيين و5 سعوديين، 16 "فردية" في فئتَي (جل - دق).

ويصارع السعودي فرج هادي فرج المري؛ وحيداً في منافسات "الدق" وسط 6 إماراتيين، فيما يبرز الأمير خالد بن عبدالرحمن خالد آل سعود، وحمد عوضة علي المري؛ في منافسات "الجل"؛ حيث يشارك كل منهما بـ "فرديتين".

وفيما يلي بيان بأسماء المشاركين في فئة الفردي "دق - جل" مجاهيم:

أسماء الملاك المشاركين في فئة الفردي (دق - مجاهيم)

1- الإماراتي سيف محسن بن عبدالحفيظ المزروعي (فرديتان).

2- الإماراتي محمد زايد خلفان المنصوري.

3- الإماراتي سعيد محسن حمد الفلاحي.

4- الإماراتي خلفان محسن حميد بن حفيظ المزروعي.

5- الإماراتي سهيل محمد كردوس العامري.

6- الإماراتي حمد جابر حمد المري.

7- فرج هادي فرج المري.

أسماء الملاك المشاركين في فئة الفردي (جل - مجاهيم)

1- الأمير خالد عبدالرحمن خالد آل سعود (فرديتان).

2- حمد عوضة علي المري (فرديتان).

3- الإماراتي الدوده سويد مبارك العامري.

4- حمود هليل عبيد العتيبي.

5- الإماراتي مبخوت عبدالله ناجي المنهالي.

29 ديسمبر 2019 - 3 جمادى الأول 1441
09:59 AM

موعد مع الإثارة في "المجاهيم" .. 13 سعودياً وإماراتياً يتنافسون في "جل - دق"

16 "فردية" تتبارى اليوم في "مهرجان المؤسّس للإبل" واسم الأمير خالد بن عبدالرحمن يبرز

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ستكون منافسات المجاهيم (جل - دق)، مشتعلة بين السعوديين والإماراتيين حينما يستعرض، اليوم، أمام لجنة التحكيم بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل 8 إماراتيين و5 سعوديين، 16 "فردية" في فئتَي (جل - دق).

ويصارع السعودي فرج هادي فرج المري؛ وحيداً في منافسات "الدق" وسط 6 إماراتيين، فيما يبرز الأمير خالد بن عبدالرحمن خالد آل سعود، وحمد عوضة علي المري؛ في منافسات "الجل"؛ حيث يشارك كل منهما بـ "فرديتين".

وفيما يلي بيان بأسماء المشاركين في فئة الفردي "دق - جل" مجاهيم:

أسماء الملاك المشاركين في فئة الفردي (دق - مجاهيم)

1- الإماراتي سيف محسن بن عبدالحفيظ المزروعي (فرديتان).

2- الإماراتي محمد زايد خلفان المنصوري.

3- الإماراتي سعيد محسن حمد الفلاحي.

4- الإماراتي خلفان محسن حميد بن حفيظ المزروعي.

5- الإماراتي سهيل محمد كردوس العامري.

6- الإماراتي حمد جابر حمد المري.

7- فرج هادي فرج المري.

أسماء الملاك المشاركين في فئة الفردي (جل - مجاهيم)

1- الأمير خالد عبدالرحمن خالد آل سعود (فرديتان).

2- حمد عوضة علي المري (فرديتان).

3- الإماراتي الدوده سويد مبارك العامري.

4- حمود هليل عبيد العتيبي.

5- الإماراتي مبخوت عبدالله ناجي المنهالي.

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