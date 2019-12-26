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الهلال الأحمر: التحقيقات بدأت مع الفرقة الإسعافية التي رفضت نقل المواطن المسن

قال: صدرت توجيهات رئيس "الهيئة" فور ورود شكوى المواطن

أكدت هيئة الهلال الأحمر السعودي في رد تلقته "سبق" على ما نشرته بعنوان "فرقة إسعافية ترفض نقل مواطن بحجة أنه متوفى والأطباء يعيدون الحياة له لعدة ساعات"، أنه عند ورود شكوى المواطن صدرت توجيهات رئيس هيئة الهلال الأحمر ببدء إجراءات التحقيق، وتم النظر في أدق جوانب القضية واستكمال جميع التحقيقات من قبل الجهة المختصة بالهيئة، وبحسب المادة (34) من نظام مزاولة المهن الصحية؛ أحيلت القضية للهيئة الصحية الشرعية كجهة اختصاص لتقرير ما يستوجب بحقهم تجاه تقصيرهم في أداء واجبهم المهني وفقاً للوائح المنظمة للعمل الإسعافي، ولم تنته القضية لدى الهيئة الصحية الشرعية حتى ذلك التاريخ.

وجاء في الرد: "الهيئة تقدم خدماتها الإسعافية في مختلف مدن المملكة ومحافظاتها، ومباشرة أكثر من نصف مليون خدمة إسعافية خلال العام الماضي، وتفخر الهيئة بجهود أبنائها العاملين الذين يؤدون دورهم بكل صدق واحترافية، ويشهد على ذلك ما يصلنا من رسائل تشيد بأبطال الميدان، والذين يعملون على مدار الساعة، وفي جميع أيام السنة لخدمة المرضى والمصابين".

وشددت "الهيئة" على حرصها الشديد على متابعة أي قصور في تقديم الخدمة، ومعاقبة كل مقصر ومتقاعس، وسعيها الدائم على تدريب كافة الكوادر الصحية لضمان عدم تكرار مثل هذه الحالات، وذلك من منطلق رسالتها الإنسانية المنوطة بها والمسؤولية التي تحملها على عاتقها لإسعاف المرضى والمصابين، انطلاقاً من منهجها "ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعاً".

وتهيب هيئة الهلال الأحمر السعودي بكافة المواطنين والمقيمين لإبداء أي ملاحظات أو قصور في مستوى الخدمة المقدمة وذلك عبر الموقع الإلكتروني للهيئة www.srca.org.sa، أو البريد الإلكتروني الخاص بالمقترحات والشكاوى cs@srca.org.sa، أو الرقم الموحد الذي تم تدشينه مؤخراً (19971) لاستقبال جميع الشكاوى والمقترحات حول الخدمة الإسعافية.

وكانت "سبق" نشرت أمس عن رفض فرقة إسعافية تابعة لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة المدينة المنورة؛ نقل مسنّ من منزله للمستشفى، بعدما تلقّوا بلاغاً من ابنه يفيد بأن والده في حالة إغماء، وذلك بحجة أنه متوفى، قبل أن يكتشف الابن لاحقاً أنه غير متوفى، ويباشر نقله للمستشفى عن طريق مركبته الخاصة، وباشر الأطباء حالته، وتبين لهم أنه غير متوفى؛ حيث قاموا بعمل إنعاش قلبي ورئوي له حتى عاد له النبض، وتسبب تأخير النقل لأكثر من ربع ساعة في وفاة والدي دماغيّاً، وانتقل إلى رحمة الله بعد 4 ساعات".

الهلال الأحمر المدينة المنورة فرقة إسعافية ترفض نقل مواطن بحجة أنه متوفى والأطباء يعيدون الحياة له لعدة ساعات

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الهلال الأحمر: التحقيقات بدأت مع الفرقة الإسعافية التي رفضت نقل المواطن المسن
سبق

أكدت هيئة الهلال الأحمر السعودي في رد تلقته "سبق" على ما نشرته بعنوان "فرقة إسعافية ترفض نقل مواطن بحجة أنه متوفى والأطباء يعيدون الحياة له لعدة ساعات"، أنه عند ورود شكوى المواطن صدرت توجيهات رئيس هيئة الهلال الأحمر ببدء إجراءات التحقيق، وتم النظر في أدق جوانب القضية واستكمال جميع التحقيقات من قبل الجهة المختصة بالهيئة، وبحسب المادة (34) من نظام مزاولة المهن الصحية؛ أحيلت القضية للهيئة الصحية الشرعية كجهة اختصاص لتقرير ما يستوجب بحقهم تجاه تقصيرهم في أداء واجبهم المهني وفقاً للوائح المنظمة للعمل الإسعافي، ولم تنته القضية لدى الهيئة الصحية الشرعية حتى ذلك التاريخ.

وجاء في الرد: "الهيئة تقدم خدماتها الإسعافية في مختلف مدن المملكة ومحافظاتها، ومباشرة أكثر من نصف مليون خدمة إسعافية خلال العام الماضي، وتفخر الهيئة بجهود أبنائها العاملين الذين يؤدون دورهم بكل صدق واحترافية، ويشهد على ذلك ما يصلنا من رسائل تشيد بأبطال الميدان، والذين يعملون على مدار الساعة، وفي جميع أيام السنة لخدمة المرضى والمصابين".

وشددت "الهيئة" على حرصها الشديد على متابعة أي قصور في تقديم الخدمة، ومعاقبة كل مقصر ومتقاعس، وسعيها الدائم على تدريب كافة الكوادر الصحية لضمان عدم تكرار مثل هذه الحالات، وذلك من منطلق رسالتها الإنسانية المنوطة بها والمسؤولية التي تحملها على عاتقها لإسعاف المرضى والمصابين، انطلاقاً من منهجها "ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعاً".

وتهيب هيئة الهلال الأحمر السعودي بكافة المواطنين والمقيمين لإبداء أي ملاحظات أو قصور في مستوى الخدمة المقدمة وذلك عبر الموقع الإلكتروني للهيئة www.srca.org.sa، أو البريد الإلكتروني الخاص بالمقترحات والشكاوى cs@srca.org.sa، أو الرقم الموحد الذي تم تدشينه مؤخراً (19971) لاستقبال جميع الشكاوى والمقترحات حول الخدمة الإسعافية.

وكانت "سبق" نشرت أمس عن رفض فرقة إسعافية تابعة لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة المدينة المنورة؛ نقل مسنّ من منزله للمستشفى، بعدما تلقّوا بلاغاً من ابنه يفيد بأن والده في حالة إغماء، وذلك بحجة أنه متوفى، قبل أن يكتشف الابن لاحقاً أنه غير متوفى، ويباشر نقله للمستشفى عن طريق مركبته الخاصة، وباشر الأطباء حالته، وتبين لهم أنه غير متوفى؛ حيث قاموا بعمل إنعاش قلبي ورئوي له حتى عاد له النبض، وتسبب تأخير النقل لأكثر من ربع ساعة في وفاة والدي دماغيّاً، وانتقل إلى رحمة الله بعد 4 ساعات".

26 ديسمبر 2019 - 29 ربيع الآخر 1441
11:48 PM

الهلال الأحمر: التحقيقات بدأت مع الفرقة الإسعافية التي رفضت نقل المواطن المسن

قال: صدرت توجيهات رئيس "الهيئة" فور ورود شكوى المواطن

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خالد الشاماني - المدينة المنورة
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2,048

أكدت هيئة الهلال الأحمر السعودي في رد تلقته "سبق" على ما نشرته بعنوان "فرقة إسعافية ترفض نقل مواطن بحجة أنه متوفى والأطباء يعيدون الحياة له لعدة ساعات"، أنه عند ورود شكوى المواطن صدرت توجيهات رئيس هيئة الهلال الأحمر ببدء إجراءات التحقيق، وتم النظر في أدق جوانب القضية واستكمال جميع التحقيقات من قبل الجهة المختصة بالهيئة، وبحسب المادة (34) من نظام مزاولة المهن الصحية؛ أحيلت القضية للهيئة الصحية الشرعية كجهة اختصاص لتقرير ما يستوجب بحقهم تجاه تقصيرهم في أداء واجبهم المهني وفقاً للوائح المنظمة للعمل الإسعافي، ولم تنته القضية لدى الهيئة الصحية الشرعية حتى ذلك التاريخ.

وجاء في الرد: "الهيئة تقدم خدماتها الإسعافية في مختلف مدن المملكة ومحافظاتها، ومباشرة أكثر من نصف مليون خدمة إسعافية خلال العام الماضي، وتفخر الهيئة بجهود أبنائها العاملين الذين يؤدون دورهم بكل صدق واحترافية، ويشهد على ذلك ما يصلنا من رسائل تشيد بأبطال الميدان، والذين يعملون على مدار الساعة، وفي جميع أيام السنة لخدمة المرضى والمصابين".

وشددت "الهيئة" على حرصها الشديد على متابعة أي قصور في تقديم الخدمة، ومعاقبة كل مقصر ومتقاعس، وسعيها الدائم على تدريب كافة الكوادر الصحية لضمان عدم تكرار مثل هذه الحالات، وذلك من منطلق رسالتها الإنسانية المنوطة بها والمسؤولية التي تحملها على عاتقها لإسعاف المرضى والمصابين، انطلاقاً من منهجها "ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعاً".

وتهيب هيئة الهلال الأحمر السعودي بكافة المواطنين والمقيمين لإبداء أي ملاحظات أو قصور في مستوى الخدمة المقدمة وذلك عبر الموقع الإلكتروني للهيئة www.srca.org.sa، أو البريد الإلكتروني الخاص بالمقترحات والشكاوى cs@srca.org.sa، أو الرقم الموحد الذي تم تدشينه مؤخراً (19971) لاستقبال جميع الشكاوى والمقترحات حول الخدمة الإسعافية.

وكانت "سبق" نشرت أمس عن رفض فرقة إسعافية تابعة لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة المدينة المنورة؛ نقل مسنّ من منزله للمستشفى، بعدما تلقّوا بلاغاً من ابنه يفيد بأن والده في حالة إغماء، وذلك بحجة أنه متوفى، قبل أن يكتشف الابن لاحقاً أنه غير متوفى، ويباشر نقله للمستشفى عن طريق مركبته الخاصة، وباشر الأطباء حالته، وتبين لهم أنه غير متوفى؛ حيث قاموا بعمل إنعاش قلبي ورئوي له حتى عاد له النبض، وتسبب تأخير النقل لأكثر من ربع ساعة في وفاة والدي دماغيّاً، وانتقل إلى رحمة الله بعد 4 ساعات".

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