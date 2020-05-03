"الإسلامية" تنظم برنامجاً دعوياً رمضانياً بنجران عبر البث المباشر

يُفتتح الليلة بمحاضرة للدكتور الشثري وتستمر لمدة عشرة أيام

يرعى وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، تنظيم الوزارة ممثلة بفرعها في منطقة نجران، سلسلة من المحاضرات الرمضانية يلقيها نخبة من العلماء والمشايخ والدعاة، اليوم العاشر شهر رمضان المبارك لعام 1441هـ.

وتستمر المحاضرات لمدة عشرة أيام متتالية، يقدمها نخبة من العلماء والمشايخ والدعاة في تمام الساعة العاشرة مساءً كل يوم، عن بعد بواسطة تطبيق الزوم وقناة يوتيوب والإذاعة الصوتية لمركز الدعوة بنجران.

ويشتمل البرنامج على سلسلة محاضرات علمية تناقش الموضوعات التالية: "آيات الصيام"، و"سيجعل الله بعد عسر يسراً" و"رمضان شهر القرآن"، و"حال السلف مع القرآن الكريم في رمضان"، و"هديه صلى الله عليه وسلم في رمضان"، و"أحكام رمضانية"، و"مخالفات تقع من بعض الصائمين"، و"فضل قراءة القرآن وتدبره"، و"معالم التوحيد في رمضان"، و"العشر الأواخر من رمضان".

وأوضح مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية بمنطقة نجران الشيخ عبدالرحمن بن سعد العصيمي أن البرنامج الدعوي سيفتتح الليلة بمحاضرة لعضو هيئة كبار العلماء والمستشار في الديوان الملكي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، ويتواصل البرنامج لعدد من أصحاب الفضيلة المشايخ، في إطار البرامج العالمية والدعوية التي تنفذها مختلف فروع الوزارة وفق الخطة الاستراتيجية التي تعمل الفروع عليها لتكثيف المناشط عبر الوسائط الإلكترونية.

ونوه الشيخ "العصيمي" بأن هذه السلسلة من البرامج الدعوية التي ينفذها الفرع تأتي برعاية ومتابعة الوزير آل الشيخ؛ تتويجاً لأعمال وبرامج الوزارة لتوعية الناس وتبصيرهم بأمور دينهم ودنياهم، لاسيما ما يتعلق بأحكام وآداب شهر رمضان المبارك واغتنام أيامه ولياليه بأنواع الطاعات.