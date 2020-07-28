النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة" تعلن تسجيل 2688 حالة تعافٍ جديدة من "كورونا" و1897 إصابة

قفزة قياسية .. "كورونا" يودي بحياة 235 إيرانياً خلال يوم

إجمالي الوفيات بلغ 16.147

أفادت بيانات لوزارة الصحة الإيرانية اليوم (الثلاثاء)، بأن إيران سجلت رقمًا قياسيًا في عدد الوفيات اليومية بفيروس كورونا المستجد بلغ 235 حالة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

من جانبها، أوضحت المتحدثة باسم وزارة الصحة سيما سادات لاري، على شاشة التلفزيون الرسمي، أن إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد بلغ 296.273 حالة، وأن إجمالي عدد حالات الوفاة بلغ 16147 حالة.

وحث الرئيس حسن روحاني الإيرانيين السبت الماضي على اتباع القواعد الصحية وقواعد التباعد الاجتماعي خلال الاحتفال بعيد الأضحى.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
قفزة قياسية .. "كورونا" يودي بحياة 235 إيرانياً خلال يوم
سبق

أفادت بيانات لوزارة الصحة الإيرانية اليوم (الثلاثاء)، بأن إيران سجلت رقمًا قياسيًا في عدد الوفيات اليومية بفيروس كورونا المستجد بلغ 235 حالة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

من جانبها، أوضحت المتحدثة باسم وزارة الصحة سيما سادات لاري، على شاشة التلفزيون الرسمي، أن إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد بلغ 296.273 حالة، وأن إجمالي عدد حالات الوفاة بلغ 16147 حالة.

وحث الرئيس حسن روحاني الإيرانيين السبت الماضي على اتباع القواعد الصحية وقواعد التباعد الاجتماعي خلال الاحتفال بعيد الأضحى.

28 يوليو 2020 - 7 ذو الحجة 1441
04:31 PM

قفزة قياسية .. "كورونا" يودي بحياة 235 إيرانياً خلال يوم

إجمالي الوفيات بلغ 16.147

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
554

أفادت بيانات لوزارة الصحة الإيرانية اليوم (الثلاثاء)، بأن إيران سجلت رقمًا قياسيًا في عدد الوفيات اليومية بفيروس كورونا المستجد بلغ 235 حالة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

من جانبها، أوضحت المتحدثة باسم وزارة الصحة سيما سادات لاري، على شاشة التلفزيون الرسمي، أن إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد بلغ 296.273 حالة، وأن إجمالي عدد حالات الوفاة بلغ 16147 حالة.

وحث الرئيس حسن روحاني الإيرانيين السبت الماضي على اتباع القواعد الصحية وقواعد التباعد الاجتماعي خلال الاحتفال بعيد الأضحى.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
3,490
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,052
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
19,695
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
24,249

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة