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اتحاد الإعلام الرياضي ينظم ندوة "المسؤولية الإعلامية في الصحافة الرياضية "

للمحاضر طارق الحميد.. الاثنين المقبل

ينظم الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي يوم الاثنين المقبل برنامجاً تدريبياً إلكترونياً بعنوان: ( المسؤولية الإعلامية في الصحافة الرياضية).


‏ ويستمر البرنامج لمدة 3 أيام لمدة ساعتين يومياً ويحاضر فيه طارق الحميد، وسيكون التسجيل متاحاً فقط لأعضاء الاتحاد عبر الرابط ssmfksa.com/courses/form/37.

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اتحاد الإعلام الرياضي ينظم ندوة "المسؤولية الإعلامية في الصحافة الرياضية "
سبق

ينظم الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي يوم الاثنين المقبل برنامجاً تدريبياً إلكترونياً بعنوان: ( المسؤولية الإعلامية في الصحافة الرياضية).


‏ ويستمر البرنامج لمدة 3 أيام لمدة ساعتين يومياً ويحاضر فيه طارق الحميد، وسيكون التسجيل متاحاً فقط لأعضاء الاتحاد عبر الرابط ssmfksa.com/courses/form/37.

30 يونيو 2020 - 9 ذو القعدة 1441
07:55 PM

اتحاد الإعلام الرياضي ينظم ندوة "المسؤولية الإعلامية في الصحافة الرياضية "

للمحاضر طارق الحميد.. الاثنين المقبل

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ينظم الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي يوم الاثنين المقبل برنامجاً تدريبياً إلكترونياً بعنوان: ( المسؤولية الإعلامية في الصحافة الرياضية).


‏ ويستمر البرنامج لمدة 3 أيام لمدة ساعتين يومياً ويحاضر فيه طارق الحميد، وسيكون التسجيل متاحاً فقط لأعضاء الاتحاد عبر الرابط ssmfksa.com/courses/form/37.

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