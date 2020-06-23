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إزالة أسفلت بعد إتمام العمل به في "شرائع مكة" يثير دهشة الأهالي

الأمانة: المشروع يتبع لشركة الاتصالات وهناك مراقبة على تنفيذ الاشتراطات

أثارت أعمال كشط نفذتها جهة خدمية في أحد مخططات الشرائع استغراب أهالي المخطط، فبعد أن نفذت الشركة المعدة تمديداتها وقامت بإعادة الأسفلت كما كان، واعتقد أهالي المخطط أن المشروع قد انتهى؛ فوجئوا بقيام المعدات مرة أخرى بكشط الأسفلت بالقرب من المشروع المنفذ سابقاً، وبمسافة تقدر بعمق 5 سم وبطول يتجاوز عشرات الأمتار، وتقوم في نفس اليوم ودون إدخال أي تعديلات على الموقع بإعادة سفلتته.

"سبق" بدورها نقلت التساؤلات لأمانة العاصمة المقدسة والتي ردت بالفول: نفيدكم بأن الأمانة لا تألو جهداً في متابعة الخدمات البلدية المقدمة عن طريق الشركات الخدمية، وأن دور الأمانة هو منح التراخيص ومتابعة إعادة الوضع حسب الاشتراطات الفنية وتطبيق لائحة الغرامات بحق المخالفين في حال التأخر أو في حال عدم معالجة المشروع بشكلٍ صحيح، كما نفيدكم بأن المشروع لا يتبع لأمانة العاصمة المقدسة، وهو يتبع لشركة الاتصالات السعودية (مبادرة نشر شبكة الألياف البصرية).

وأضافت: بحسب الآلية المتبعة في عمل تمديد خطوط الخدمة في طرق وشوارع العاصمة المقدسة فإن مقاول جهة الخدمة ملزم بإعادة وضع عناصر الطريق كما كانت عليه قبل بدء الحفر، عليه فإن مقاول جهة الخدمة قام بكشط الأسفلت؛ لإعادة سفلتته حسب الشروط والمواصفات الفنية.

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إزالة أسفلت بعد إتمام العمل به في "شرائع مكة" يثير دهشة الأهالي
سبق

أثارت أعمال كشط نفذتها جهة خدمية في أحد مخططات الشرائع استغراب أهالي المخطط، فبعد أن نفذت الشركة المعدة تمديداتها وقامت بإعادة الأسفلت كما كان، واعتقد أهالي المخطط أن المشروع قد انتهى؛ فوجئوا بقيام المعدات مرة أخرى بكشط الأسفلت بالقرب من المشروع المنفذ سابقاً، وبمسافة تقدر بعمق 5 سم وبطول يتجاوز عشرات الأمتار، وتقوم في نفس اليوم ودون إدخال أي تعديلات على الموقع بإعادة سفلتته.

"سبق" بدورها نقلت التساؤلات لأمانة العاصمة المقدسة والتي ردت بالفول: نفيدكم بأن الأمانة لا تألو جهداً في متابعة الخدمات البلدية المقدمة عن طريق الشركات الخدمية، وأن دور الأمانة هو منح التراخيص ومتابعة إعادة الوضع حسب الاشتراطات الفنية وتطبيق لائحة الغرامات بحق المخالفين في حال التأخر أو في حال عدم معالجة المشروع بشكلٍ صحيح، كما نفيدكم بأن المشروع لا يتبع لأمانة العاصمة المقدسة، وهو يتبع لشركة الاتصالات السعودية (مبادرة نشر شبكة الألياف البصرية).

وأضافت: بحسب الآلية المتبعة في عمل تمديد خطوط الخدمة في طرق وشوارع العاصمة المقدسة فإن مقاول جهة الخدمة ملزم بإعادة وضع عناصر الطريق كما كانت عليه قبل بدء الحفر، عليه فإن مقاول جهة الخدمة قام بكشط الأسفلت؛ لإعادة سفلتته حسب الشروط والمواصفات الفنية.

22 يونيو 2019 - 19 شوّال 1440
07:20 PM

إزالة أسفلت بعد إتمام العمل به في "شرائع مكة" يثير دهشة الأهالي

الأمانة: المشروع يتبع لشركة الاتصالات وهناك مراقبة على تنفيذ الاشتراطات

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أحمد العبدالله - مكة المكرمة
35
15,139

أثارت أعمال كشط نفذتها جهة خدمية في أحد مخططات الشرائع استغراب أهالي المخطط، فبعد أن نفذت الشركة المعدة تمديداتها وقامت بإعادة الأسفلت كما كان، واعتقد أهالي المخطط أن المشروع قد انتهى؛ فوجئوا بقيام المعدات مرة أخرى بكشط الأسفلت بالقرب من المشروع المنفذ سابقاً، وبمسافة تقدر بعمق 5 سم وبطول يتجاوز عشرات الأمتار، وتقوم في نفس اليوم ودون إدخال أي تعديلات على الموقع بإعادة سفلتته.

"سبق" بدورها نقلت التساؤلات لأمانة العاصمة المقدسة والتي ردت بالفول: نفيدكم بأن الأمانة لا تألو جهداً في متابعة الخدمات البلدية المقدمة عن طريق الشركات الخدمية، وأن دور الأمانة هو منح التراخيص ومتابعة إعادة الوضع حسب الاشتراطات الفنية وتطبيق لائحة الغرامات بحق المخالفين في حال التأخر أو في حال عدم معالجة المشروع بشكلٍ صحيح، كما نفيدكم بأن المشروع لا يتبع لأمانة العاصمة المقدسة، وهو يتبع لشركة الاتصالات السعودية (مبادرة نشر شبكة الألياف البصرية).

وأضافت: بحسب الآلية المتبعة في عمل تمديد خطوط الخدمة في طرق وشوارع العاصمة المقدسة فإن مقاول جهة الخدمة ملزم بإعادة وضع عناصر الطريق كما كانت عليه قبل بدء الحفر، عليه فإن مقاول جهة الخدمة قام بكشط الأسفلت؛ لإعادة سفلتته حسب الشروط والمواصفات الفنية.

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