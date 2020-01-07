"بولتون": مستعد للإدلاء بشهادتي في محاكمة عزل "ترامب" إذا استدعاني "الشيوخ"

الديمقراطيون يضغطون من أجل سماعه وآخرون لم يمثلوا أمام لجنة "النواب"

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق، جون بولتون، أمس الاثنين، إنه "مستعد للإدلاء بشهادته" إذا استدعاه مجلس الشيوخ إلى محاكمة عزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وفقاً لسكاي نيوز عربية.

وفى التفاصيل، قال بولتون، في بيان له: "خلصت إلى أنه في حال أصدر مجلس الشيوخ مذكرة استدعاء لتلقي شهادتي، سأكون مستعداً للإدلاء بشهادة".

وكان زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، ميتش ماكونيل، قد عبر عن معارضته لاستدعاء شهود عيان آخرين في المحاكمة، بينما يضغط الديمقراطيون من أجل سماع بولتون وآخرين لم يمثلوا أمام لجنة تابعة لمجلس النواب، خلال جلسات سابقة.

وكان مجلس النواب الأمريكي، قد طلب مثول بولتون، لكنه لم يوجه له استدعاء، بسبب خلافات داخلية في الكونجرس.

وفي ديسمبر الماضي، صوت مجلس النواب الذي يهيمن عليه الديمقراطيون، لفائدة عزل ترامب بسبب ممارسته ضغطاً على نظيره الأوكراني، فلوديمير زيلينسكي، حتى يفتح تحقيقاً بشأن خصمه السياسي، جو بايدن، وهو مرشح محتمل لانتخابات الرئاسة التي ستجري في نوفمبر المقبل.

وتفيد تقارير بأن بولتون حذر سابقاً من جهود سرية تبذلها الإدارة الأمريكية، لا سيما المحامي الشخصي لترامب رودي جولياني، من أجل الضغط على أوكرانيا لفتح تحقيق بحق ديمقراطيين بينهم المرشح الأوفر حظاً لمواجهته في الاستحقاق الرئاسي المقبل جو بايدن.

ومعروف "بولتون" بمواقفه المتشددة حيال أعداء واشنطن، وفي طليعتها إيران وكوريا الشمالية وفنزويلا.

